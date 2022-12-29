Очікується, що на момент виходу це буде найпередовіший фотофлагман на ринку.

Китайський IT-гігант Xiaomi встановить у свій майбутній флагманський смартфон нову та поліпшену перископічну камеру, яка "всіх шокує".

З таким інсайдом виступив відомий мережевий інформатор Картікей Сінгх, на якого посилається портал Gizmochina. За його словами, Xiaomi 13 Ultra запропонує поліпшену якість знімання та чіткіше ображення, а також потужне збільшення.

Інсайдер додав, що за останні пару років ніхто так і не зміг кинути виклик смартфонам Samsung в плані камер, у зв'язку з чим південнокорейська компанія "зледащіла" і стала використовувати одну і ту ж "начинку" в останніх трьох поколіннях, але в 2023 році все зміниться.

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Сінгх підкреслив, що смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra і, швидше за все, ще невипущений флагман S23 Ultra поступляться лідерською позицією конкуренту в особі Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi 13 Ultra повинні представити в 2023 році

Очікується, що на відміну від свого попередника, Xiaomi 13 Ultra буде продаватися по всьому світу, а не тільки в Китаї.

Xiaomi 12S Ultra був представлений в липні цього року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

А поки у компанії є в асортименті тільки Xiaomi 13 і 13 Pro. Смартфони отримали флагманську начинку, а базовий Xiaomi 13 в плані дизайн схожий на останні айфони.

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