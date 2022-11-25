Всього заявлено 60 інструментів, вартість набору – $279.

Xiaomi підтримує репутацію виробника, що випускає все на світі. Днями асортимент китайського бренду поповнився незвичайним набором Mijia Wiha Household Toolbox.

У міцному чорному кейсі можна знайти інструменти практично на всі випадки життя: від викруток, шестигранників і пасатижів до гайкових ключів, молотка і рулетки. Всього заявлено 60 інструментів, але біти за них теж порахували.

У комплект також входить викрутка з короткою ручкою, на яку надягають змінні біти.

Кусачки виконані зі сталі твердістю 64 HRC і оснащені триточковим затискним механізмом, що підвищує стабільність затиску. Технологія DynamicJoint знижує трудовитрати при різанні на 20%.

Сам кейс-органайзер виготовлено з полімеру з використанням технології лиття під тиском.

Що стосується ціни, то в Китаї за такий набір просять 1999 юанів (близько 10 000 грн). На AliExpress він ще не з'явився, але це питання часу.

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