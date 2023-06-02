Серед них – сканер витоків Gmail в даркнеті, більш зручний Spotify для смарт-годинників, а також нові віджети, плитки та іконки.

Команда Google розповіла про підготовлювані нововведення, які покликані зробити пристрої з Android і Wear OS більш безпечними і корисними.

Серед них – сканер витоків Gmail в даркнеті, більш зручний Spotify для смарт-годинників, а також нові віджети, плитки та іконки Очікується, що вони запрацюють цього літа, а деякі – вже у найближчі тижні.

Google анонсувала нові фішки для Android

Перше нововведення – функція Reading Practice. Вона дозволяє за допомогою доповнення Google Play Books тренувати вимову нових слів і дізнаватися їх значення. На старті працює тільки з англійською мовою.

Також Google повідомила про включення в Gmail функції сканування "даркнета" на предмет потенційних витоків даних користувача. Саме по собі нововведення буде безкоштовним – щоправда, потрібна активна підписка Google One.

Разом з тим розробники додали в Android три нових віджети: Google TV з рекомендаціями фільмів і ТБ-шоу, вибрані акції в Google Finance і останні новини в Google News.

Не оминули розробники Google і носимі пристрої. Google Keep для Wear OS тепер дозволяє додавати на екран іконку швидкого доступу до конкретної замітки або списку. А користувачі Spotify зможуть прямо з зап'ястя швидко відкривати додаток і запускати музику.

Головне оновлення року для Android-гаджетів варто чекати в серпні для власників Pixel і пізніше восени для всіх інших. Тоді вийде нова версія мобільної операційної системи Google.

Вже відомо, що в Android 14 додадуть можливість видаляти встановлені виробниками додатки. Також в Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок і функція повідомлення LED-спалахом – прямо як на iPhone.

Крім того, смартфони Android нарешті зможуть перетворюватися на веб-камеру – працювати функція буде без установки додаткового ПЗ і драйверів на комп'ютер.

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