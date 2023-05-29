Працювати функція буде без установки додаткового ПЗ і драйверів на комп'ютер.

Google активно розробляє нову фічу DeviceAsWebcam, яка дозволить використовувати смартфон замість веб-камери комп'ютера. Прямо як Continuity Camera від Apple, тільки рішення для Android буде покладатися на дротове підключення: смартфон доведеться приєднувати до комп'ютера по USB.

За даними джерела, нововведення стане частиною Android з релізом Android 14 восени цього року. Функція буде працювати на будь-яких ноутбуках або ПК, а також в більшості сервісів відеозв'язку.

При цьому, наголошується, що встановлювати на свій девайс додаткові додатки, драйвера та інші ПО не потрібно – все буде працювати нативно. Буде потрібно лише завантажити на смартфон спеціальний додаток і під'єднати його через USB.

Відео дня

Поки невідомо, які саме Android смартфони отримають підтримку нової функції. Імовірно, спочатку її отримають пристрої Google Pixel, а трохи пізніше – власники віх смартфонів, що підтримують нову версію мобільної ОС.

До речі, в iOS така функція з'явилася ще минулого року. І працює вона без проводів, але тільки з Mac.

Які ще круті функції отримає Android 14

Вже відомо, що в новій ОС нарешті додадуть можливість видаляти встановлені виробниками додатки. Також в Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок і функція повідомлення LED-спалахом – прямо як на iPhone.

Також в Google працюють над технологією, яка об'єднає всі Android-пристрої в єдину мережу. Завдяки їй вимкнений гаджет можна буде відстежити по енергоефективному сигналу Bluetooth, який будуть "ловити" інші смартфони. Подібна функція присутня в iOS c 2021 року.

Наостанок, з прийдешнім оновленням Android виправлять докучливий баг з розблокуванням в темній кімнаті, на який давно скаржилися користувачі.

Вас також можуть зацікавити новини: