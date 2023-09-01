Менш ніж за 24 години ролик зібрав понад 9 мільйонів переглядів.

Схоже, Google вирішила відволікти користувачів від випуску новеньких айфонів. Раніше компанія оголосила дату презентації нових "пікселів", а тепер випустила ролик, що висміює ще не анонсований iPhone 15. Менш ніж за 24 години він зібрав понад 9 мільйонів переглядів.

У ролику два смартфони "відпочивають" у спа-центрі, й один з них дуже схожий на новенький iPhone. Смартфон Apple скаржиться, що дивувати людей стало все складніше, але ж "якихось" 16 років тому всі із захопленням аплодували розблокування девайса за допомогою свайпа по екрану.

Потім iPhone скаржиться, що на відміну від інших смартфонів на ринку, включаючи Pixel, у нього немає таких крутих "фішок", як поліпшення старих фото, відповідь на невідомі дзвінки за допомогою штучного інтелекту (ШІ) і переклад повідомлень в реальному часі.

Саркастичний момент настає, коли iPhone заявляє, що незабаром всім доведеться перейти на USB Type-C. Зрозуміло, Pixel не упускає можливості "підколоти" конкурента, запитавши, невже така можливість зарядки нарешті з'явиться в пристрої Apple, чим вводить опонента в ступор, оскільки це повинно було стати великим анонсом.

Як вже відомо, заміна Lightning на USB-C стане одним з ключових нововведень в нових айфонах. Разом з тим повинна збільшитися потужність зарядки - до 35 Вт. Між тим на Android 100-ватні адаптери вже давно стали буденністю.

Також є інформація, що заряджати нові айфони з високою швидкістю можна буде тільки через сертифіковані кабелі (Made For iPhone), а для "нерідних" кабелів потужність буде штучно занижуватися спеціальним чіпом. Втім, в ЄС вже пригрозили Apple забороною на продаж iPhone 15 в Європі за реалізацію подібної ідеї.

Вже підтверджено, що Apple представить лінійку iPhone 15 і інші "яблучні" гаджети 12 вересня. Своєю чергою, презентація нових пристроїв Google відбудеться більш ніж через місяць – 4 жовтня.

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