Перехід від фірмового Lightning на USB-C не покаже ніяких змін в плані швидкості передачі даних.

Як вже відомо, смартфони лінійки iPhone 15 відмовляться від роз'єму Lightning. І якщо базові версії також перейдуть на USB-C, то наявність швидшого USB 3.0 чи навіть Thunderbolt 4 – те, що буде істотно відрізняти "прошки" від iPhone 15 і 15 Plus.

Як повідомляє портал 9to5mac, комплектні кабелі USB-C для iPhone 15 підтримують швидкість передачі даних на рівні USB 2.0 (до 480 Мбіт/сек). C тим же застарілим стандартом працюють попередні моделі iPhone.

Низькі швидкості передачі даних в смартфонах Apple все частіше викликають критику з боку користувачів. Проблема особливо загострилася на тлі появи підтримки відеоформату ProRes в iPhone 13 Pro: "важкі" ProRes-файли занадто довго викачувати на комп'ютер через USB 2.0.

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До речі, аналогічна ситуація зараз і з "яблучними" планшетами – тільки в iPad Pro є підтримка Thunderbolt. Тоді як iPad Air обмежений USB-C 3.1, а iPad 10 все ще покладається на USB 2.0, попри наявність роз'єму USB-C.

Втім, як пише 9to5mac, можливий і інший варіант. У комплекті з айфонами Apple може класти USB-C аналогічний за швидкістю USB 2.0, а Thunderbolt – продавати окремо.

Раніше також стало відомо, що кабелі для iPhone 15 стануть довшими (1 → 1,6 м) і товщі. Останнє обумовлено плетеною пліткою, яка додає стійкості від пошкоджень. Більш того, у кожного відтінку iPhone 15 буде провід в колір.

Вже підтверджено, що Apple представить лінійку iPhone 15 та інші "яблучні "гаджети 12 чи 13 вересня. А в продаж вони надійдуть 22 числа.

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