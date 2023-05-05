Apple вже точно впровадить роз'єм USB-C в iPhone 15, але, згідно з витоками, обмежить роботу сторонніх кабелів зі своїми смартфонами.

На тлі циркулюючих чуток щодо того, що Apple збирається обмежити швидкість роботи "нерідних" зарядних пристроїв USB-C в нових iPhone, влада Європи вже пригрозила компанії забороною на продаж смартфонів в країнах ЄС за реалізацію подібної ідеї.

Минулого літа Єврокомісія прийняла закон, що зобов'язує Apple перевести всі майбутні Айфони і AirPods на порт USB-C до 28 грудня 2024 року. Однак купертинівці планують відмовитися від Lightning вже цієї осені з релізом iPhone 15, але не все так просто, як здається на перший погляд.

Інсайдери стверджують, що Apple працює над власним варіантом USB-C, внаслідок чого вже наявні у користувачів кабелі USB-C можуть виявитися несумісними, або частково сумісними, з айфонами. Як мінімум, це відіб'ється на пропускній здатності і швидкості зарядки.

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Враховуючи чутки, єврокомісар Тьєррі Бретон зробив спробу випередити плани Apple за чотири місяці до презентації нових iPhone. За відомостями видання Zeit Online, комісар ЄС особисто відправив Apple лист, в якому вказав на те, що обмеження взаємодії з зарядними пристроями буде "неприйнятним".

При цьому у відомстві нагадали яблучній корпорації, що пристрої, які не відповідають вимогам єдиного зарядного пристрою, не будуть допущені на ринок ЄС. Текст законопроєкту згадує рівномірну швидкість зарядки при використанні будь-якого відповідного зарядного пристрою. Зокрема, він передбачає обов'язкове використання не тільки порту Type-C, але і стандарту швидкої зарядки USB Power Delivery.

Apple має хитру лазівку

З огляду на факт, що закон починає діяти тільки з грудня 2024 року, а Apple зазвичай випускає нові смартфони у вересні, компанія може урізати можливості порту USB-C як мінімум в двох поколіннях смартфонів – iPhone 15 і iPhone 16.

При цьому, за даними Bloomberg, перехід на USB-C в iPhone 15 буде тимчасовим рішенням для дотримання закону ЄС. Все тому, що його вимоги не поширюються на пристрої без можливості проводового підключення, тоді як в майбутніх поколіннях Apple почне поступово відмовлятися від фізичних портів на користь бездротової зарядки.

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