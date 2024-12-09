Розслідування являє собою черговий виток загострення боротьби за панування у сфері штучного інтелекту.

Регулятор ринку Китаю почав антимонопольне розслідування щодо Nvidia, американського виробника мікросхем і найбільшого у світі постачальника процесорів для штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

На тлі новин про розслідування акції Nvidia впали приблизно на 2%. Падіння відображає стурбованість інвесторів можливим впливом розслідування на її діяльність і доходи в Китаї.

Подробиць розслідування не розкривають, але CNN підкреслює, що цей крок є черговим витком загострення боротьби за панування у сфері ШІ, яке, на думку США і Китаю, має вирішальне значення для національної безпеки, водночас технологічні компанії часто опиняються під перехресним вогнем.

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Домінування Nvidia в галузі штучного інтелекту і високопродуктивних обчислень робить її найважливішим гравцем у Китаї, де ці технології мають вирішальне значення для прогресу в таких секторах, як автономне водіння, фінансове моделювання і розвиток розумних міст.

Раніше цього року Nvidia обігнала Apple за ринковою вартістю вперше з 2002 року. З розвитком технологій штучного інтелекту невпинне зростання корпорації збільшило її ринкову капіталізацію.

Презентація нових відеокарт Nvidia відбудеться в січні 2025 року. Якщо вірити чуткам, то RTX 5090 буде справжньою відеокартою-"монстром" з 32 ГБ пам'яті і енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

Також Nvidia може готуватися до випуску першої лінійки власних процесорів для споживчих ПК. Сучасна ПК-індустрія відчайдушно потребує інновацій, чим і вирішив скористатися гігант у сфері чіпів.

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