За словами оглядачів, це найбільш збалансована картка, якщо виходити зі співвідношення ціни та продуктивності.

Оглядачі авторитетного порталу Tom's Hardware опублікували свіжий топ відеокарт для ігор, які рекомендується придбати наприкінці 2024 року. І найкращою є GeForce RTX 4070 Super.

За словами оглядачів, це найбільш збалансована картка, якщо виходити зі співвідношення ціни та продуктивності. Вона хороша як для 1080p, так і для 2K, а з DLSS 3 FG вийде пограти і в 4K.

Альтернативою від AMD є Radeon RX 7900 GRE, у якої істотно більше відеопам'яті, хоча на практиці Nvidia приблизно відповідає 16 ГБ картам AMD з їхніми 12 ГБ. До трійки лідерів також потрапила базова RTX 4070. Але віддати перевагу її версії Super варто тільки в тому разі, якщо різниця в ціні істотна.

Відео дня

До яких ще відеокарт варто придивитися наприкінці 2024 року

RTX 4090 – безкомпромісна і шалено дорога. У RX 7900 XTX стільки ж відеопам'яті і більш адекватний цінник. Щоправда, з трасуванням променів вона не справляється.

GeForce RTX 4060 – для бюджетних геймерів. У Tom's Hardware похвалили її за відмінну продуктивність із DLSS.

Arc A750 – найкраща відеокарта від Intel. Вона перевершує конкурентів як в іграх з класичною растеризацією, так і з трасуванням променів. Однак через проблеми з драйверами в класику з нею не пограти.

У топ-10 також потрапили субфлагманська Radeon RTX 7900 XT (майже настільки ж хороша, як RTX 7900 XTX), GeForce RTX 4080 Super (дешевша і не гірша, ніж RTX 4080) і недорога RX 7600.

Презентація нових відеокарт Nvidia відбудеться в січні 2025 року. Якщо вірити чуткам, то RTX 5090 буде справжньою відеокартою-"монстром" з 32 ГБ пам'яті й енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

А ось відеокарти Intel нового покоління мають представити вже цього тижня. Це будуть рішення середнього рівня з 10 ГБ і 12 ГБ відеопам'яті GDDR6.

Вас також можуть зацікавити новини: