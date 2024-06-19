З розвитком технологій штучного інтелекту невпинне зростання корпорації збільшило її ринкову капіталізацію.

Невпинне зростання корпорації Nvidia збільшило ринкову капіталізацію напівпровідникового гіганта порівняно з його технологічними аналогами з великою капіталізацією, допомігши йому завоювати титул найдорожчої компанії в світі, оскільки хвиля штучного інтелекту (ШІ) продовжується. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у вівторок акції Nvidia зросли на 4% до приблизно 3,3 трлн доларів США, перевершивши Microsoft Corp. і Apple Inc. Раніше цього місяця Nvidia обігнала Apple за ринковою вартістю вперше з 2002 року, і останніми днями обидві компанії поверталися вперед і назад у рейтингах. Минулого тижня Apple також випередила Microsoft і ненадовго зайняла перше місце.

"Цей рейтинг є ще одним нагадуванням про те, що багато інвесторів приділяють увагу ШІ. Nvidia вважається найбільшим і першим бенефіціаром цієї технології, оскільки вона домінує на ринку завдяки своїм дуже затребуваним мікросхемам, які допомагають центрам обробки даних виконувати складні обчислювальні завдання, необхідні для додатків ШІ. Попит на його прискорювачі H100 стрімко зростає, що допомогло збільшити продажі виробника мікросхем більш ніж на 125% минулого року", - уточнює видання. Відео дня

За даними ЗМІ, стрімке зростання курсу акцій Nvidia зробило співзасновника та головного виконавчого директора компанії Дженсена Хуанга одним із найбагатших людей світу. Так, з початку року його статки зросли на понад 70 мільярдів доларів до 115 мільярдів доларів, що поставило його на 12-е місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Це найбільший прибуток серед його колег-мільярдерів.

На думку аналітиків, швидке сходження Nvidia на вершину стало рекордним, оскільки компанія є однією з небагатьох фірм, яка продемонструвала значне зростання доходів від ШІ.

"Чіпи графічного процесора Nvidia — це, по суті, нове золото чи нафта в технологічному секторі, оскільки все більше підприємств і споживачів швидко йдуть цим шляхом із початком 4-ї промислової революції", - зазначив Деніел Айвз, аналітик Wedbush Securities.

Останні новинки від Nvidia

Нещодавно Nvidia представила ігрового помічника на базі ШІ. Project G-Assist даватиме користувачам комп'ютерів поради щодо проходження ігор і налаштування обладнання.

Раніше Nvidia показала, як можуть виглядати ігри зі штучним інтелектом. Головний виробник графічних процесорів представила технології Ace for Games, покликані зробити більш "живими" неігрових персонажів за допомогою ШІ.

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