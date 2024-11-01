Сучасна ПК-індустрія відчайдушно потребує інновацій, чим і вирішив скористатися гігант у сфері чіпів.

Схоже, що дуополії Intel і AMD на ринку ПК підходить кінець. Цим сегментом зацікавилася сама NVIDIA. Техногігант готується до випуску першої лінійки власних процесорів для споживчих ПК. Деталями поділився портал DigiTimes.

Процесор "зелених" буде на основі 3-нм чіпсета і використовуватиме архітектуру ARM. У виробництві компанії допомагає MediaTek, яка має досвід у розробці мобільних чипів.

Теоретично NVIDIA може представити високопродуктивний процесор, який у парі з дискретною графікою виробника конкуруватиме з топовими ігровими платформами AMD і Intel на архітектурі x86. Для цього компанії належить забезпечити сумісність ARM-чіпів із сучасними іграми, і з огляду на її тісні зв'язки зі студіями-розробниками ігор, це цілком досяжно.

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Тим більше, NVIDIA вже давно займається виробництвом ARM-процесорів для споживчих пристроїв. На початку 2010-х компанія постачала чіпи для телефонів HTC, потім випускала їх для власних приставок SHIELD, а зараз вона робить процесори Tegra для консолей Nintendo Switch, які продали тиражем понад 140 млн одиниць.

За даними ЗМІ, NVIDIA планує випустити перші чипи вже у вересні 2025 року, а споживчі пристрої на цих процесорах будуть готові до запуску на початку 2026-го.

Нагадаємо, на початку 2025 року Nvidia представить нове покоління відеокарт GeForce RTX. Флагманська модель RTX 5090, якщо витоки підтвердяться, буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ VRAM і енергоспоживанням 600 Вт.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 залишається відеокартою, яка найчастіше зустрічається у геймерів. Щодо процесорів, то найпопулярнішими є чіпи від Intel із частотами від 2,3 до 2,7 ГГц.

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