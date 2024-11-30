Представниця Inno3D проговорилася про дату анонсу відеокарт Nvidia 50-ї серії.

Представниця Inno3D, одного з партнерів Nvidia з виробництва відеокарт, випадково розкрила дату анонса RTX 50-ї серії. За її словами, нові відеокарти будуть представлені на CES 2025 у січні.

Під час тривалого стріму, присвяченого розпродажу "Чорної п'ятниці", представниця Inno3D несподівано поділилася інформацією про майбутні GPU. На запитання глядача про запуск RTX 50-ї серії вона відповіла, що RTX 5090 буде доступна через три тижні.

Зрозумівши свою помилку, представниця занервувала і спробувала виправитися:

Відео дня

"Офіційно RTX 5090 буде анонсовано тільки на CES 2025 у січні"

Як відомо, великі виробники GPU, як-от Nvidia, зазвичай відправляють свої відеокарти партнерам перед офіційним запуском для тестування і підготовки власних версій. Можливо, Inno3D отримає зразки нових GPU найближчими тижнями для попередньої роботи над своїми моделями.

Поки Nvidia офіційно не підтвердила ці дані, але витік від Inno3D дає підстави вважати, що анонс нових GPU дійсно відбудеться на CES 2025, яка відбудеться з 7 по 11 січня.

Раніше ми розповідали, що в мережу витекли характеристики топової RTX 5090. Відеокарта отримає 32 ГБ відеопам'яті, а її енергоспоживання сягне аж 600 Ватт.

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