Очікується, що Snapdragon X2 Elite можна буде зустріти не тільки в ноутбуках, а й в ігрових настільних ПК.

Qualcomm готується завдати чергового удару по Intel і AMD – компанія, за інформацією Tom's Hardware, активно тестує новий чипсет з індексом SC8480XP. Ймовірно, під ним ховається флагманський Snapdragon X2 Elite, призначений для топових ARM-ноутбуків на Windows.

Повідомляється, що топова варіація нового чипсета отримає 18 ядер і до 64 ГБ оперативної пам'яті (ОЗП), разом з цим платформа перейде на пакування SiP (System-in-Package), коли всі компоненти, включно з CPU, SSD і оперативною пам'яттю, будуть упаковані в одному корпусі.

З чуток, Qualcomm Snapdragon X2 Elite можна буде зустріти не тільки в ноутбуках, але і в ігрових настільних комп'ютерах. Щоб керувати збільшеною продуктивністю і можливим тепловиділенням, Qualcomm тестує Snapdragon X2 з рідинним кулером і радіатором 120 мм.

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Анонс флагманського чипсета, ймовірно, відбудеться у вересні на заході Snapdragon Summit 2025.

До слова, раніше джерела повідомляли, що сегментом чипів для настільних ПК також зацікавилася Nvidia. Їхній реліз може відбутися в найближчі пару років. У виробництві компанії допомагає MediaTek, яка має досвід у розробці мобільних чипів.

Згідно зі свіжою статистикою Steam, 60% ігрових комп'ютерів використовують процесори Intel. На AMD же припадає 40%. Найпоширеніші 6-ядерні (30.67%), 8-ядерні (24.01%) і 4-ядерні (15.51%) чіпи.

Як УНІАН уже писав, Intel зараз переживає найбільшу кризу в історії. За останній рік чипмейкер втратив 5% ринку процесорів, зазнав збитків на десятки міл'ярдів доларів і звільнив 15 тисяч співробітників. Влада США настільки стурбована долею Intel, що вже почала обговорювати "план порятунку".

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