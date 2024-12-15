Схоже, що Qualcomm, яка спеціалізується на рішеннях для мобільних пристроїв, вирішила захопити і деяку частку ринку ПК.

На ринку процесорів для десктопних ПК несподівано може з'явитися ще один потужний гравець. З'явилися чутки, що компанія Qualcomm тестує нові чіпи з кодовою назвою Project Glymur, які конкуруватимуть з ігровими рішеннями Intel та AMD.

Портал Wccftech з посиланням на джерела повідомляє, що чіп з номером моделі SC8480XP наразі проходить тести в парі з рідинною системою охолодження AIO, яка оснащена 120-мм вентиляторами. Такі системи зазвичай використовують в ігрових ПК.

Нові процесори можуть увійти в лінійку Snapdragon X Elite 2. Судячи з усього, американський техногігант, що посідає домінуюче становище на ринку процесорів для Android-смартфонів, вирішив захопити і деяку частку ринку ПК.

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До речі, не так давно джерела повідомили, що сегментом процесорів для настільних ПК також зацікавилася Nvidia. Їхній реліз може відбутися вже наступного року. У виробництві компанії допомагає MediaTek, яка має досвід у розробці мобільних чіпів.

Якщо чутки підтвердяться, то відразу два крупних гравці в особі Qualcomm і Nvidia спробують похитнути дуополію Intel і AMD. Згідно зі статистикою Steam, "синіми" процесорами оснастили свої ігрові системи 64% гравців, тоді як частка AMD Ryzen становить 35%.

Нагадаємо, наприкінці жовтня AMD випустила 8-ядерний Ryzen 7 9800X3D зі 104 МБ кешу, частотою до 5,2 ГГц і TDP 120 Вт. У компанії називають його "найпотужнішим і найкращим ігровим чіпом у світі".

Зі свого боку Intel зараз переживає найбільшу кризу в історії. Лише за останній квартал чіпмейкер втратив 5% ринку процесорів, зазнав збитків на 16 мільярдів доларів і звільнив 15 тисяч співробітників. Влада США настільки занепокоєна долею Intel, що вже почала обговорювати "план порятунку",

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