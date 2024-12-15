RTX 5070 Ti буде найцікавішою відеокартою нового покоління: 'витекли' характеристики

Джерела заявляють, що відеокарта отримає 16 ГБ пам'яті і 256-бітну шину.

У мережі продовжує з'являтися інформація про майбутні відеокарти Nvidia нового покоління. За даними Wccftech, модель GeForce RTX 5070 Ti може стати найбільш оптимальним вибором для геймерів.

Джерела заявляють, що відеокарта отримає 16 ГБ пам'яті і 256-бітну шину. У нинішньої RTX 4070 Ti шина 192 біта, а пам'яті 12 ГБ. Пропускна здатність пам'яті у новинки буде приблизно в півтора раза вищою. TDP теж підвищиться.

Характеристики GeForce RTX 5070 Ti

8960 CUDA-ядер (7680 у RTX 4070 Ti).

16 ГБ пам'яті GDDR7 (12 гігабайт GDDR6X у RTX 4070 Ti).

256-бітна шина (192 біти у RTX 4070 Ti).

Пропускна здатність 896 ГБ/сек (504 ГБ/сек у RTX 4070 Ti).

Енергоспоживання 350 Вт (285 Вт у RTX 4070 Ti).

Молодшій GeForce RTX 5070 приписують 12 ГБ відеопам'яті, 192-бітну шину і 40%-програш за кількістю CUDA-ядер (6400). На думку експертів, саме 5070 Ti стане топом нової лінійки за показником "FPS на долар".

Відео дня

Ось усі відомі на цей момент характеристики GeForce RTX 5000:

Нове покоління GeForce, нагадаємо, представлять 7 січня 2025 року в межах CES 2025. Йдеться про моделі GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070/5070 Ti. Дешевші RTX 5060 Ti і RTX 5060 очікуються у квітні-травні.

У січні 2025 року також відбудеться захід AMD, де будуть анонсовані нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000). Нагадаємо, Intel представила нове покоління відеокарт на початку грудня.

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