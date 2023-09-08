Всього в три рази менше, ніж у середньобюджетних OnePlus Ace 2 Pro і Redmi K60 Ultra.

Лінійка смартфонів iPhone 15 запропонує більше оперативної пам'яті (ОЗУ), ніж коли-небудь, але це стосується тільки Pro-моделей. Смартфони iPhone 15 Pro і 15 Pro Max будуть оснащені модулями на 8 ГБ оперативної пам'яті, стверджують аналітики TrendForce.

У торішніх айфонах всі моделі – iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro і 14 Pro Max – отримали по 6 ГБ ОЗУ. Зазначається, що збільшення пам'яті поліпшить багатозадачність смартфонів, дозволяючи одночасно відкривати більше додатків у фоновому режимі.

Аналітики наголосили, що молодші моделі, iPhone 15 і 15 Plus, збережуть поточну місткість оперативної пам'яті.

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Оперативна пам'ять – новий тренд у світі смартфонів. Все більше Android-виробників почало випускати смартфони з рекордною кількістю оперативної пам'яті – 24 Гбайт. Це втричі більше, ніж у потенційного iPhone 15 Pro.

Також в інсайдерів є інформація, що iPhone 15 Pro збереже колишню вартість в США й буде починатися від 999 доларів. Тоді як iPhone 15 Pro Max подорожчає на 100 доларів, стартуючи з позначки в 1199 доларів.

Нагадаємо, велика презентація Apple відбудеться наступного вівторка, 12 вересня. Окрасою програми стане свіжа лінійка iPhone 15, яка вперше буде оснащуватися портами USB-C, причому сама Apple піднесе перехід на USB-C як "революцію".

В ході заходу також очікується анонс смарт-годинника Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2-го покоління, і, можливо, оновлених AirPods.

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