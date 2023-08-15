Тонкий складаний смартфон отримав оновлений міцний шарнір, а всередині стоїть процесор Snapdragon 8 Gen 2.

Китайський техногігант Xiaomi в понеділок, 14 серпня, провів масштабну презентацію, на якій анонсував багато нових гаджетів, включно із найтоншим складаним смартфоном Mix Fold 3, 14-дюймовим планшетом-"гігантом" Pad 6 Max, новим топом за свої гроші від Redmi і фітнес-браслетом Mi Band 8 Pro.

Рітейлери і оглядачі вже почали отримувати новинки на продаж та огляди, і стали ділитися живими фото гаджетів. Зібрали деякі з доступних знімків в цьому матеріалі.

складаний Mix Fold 3: екран 8.02 і 6.56 дюйма (обидва 120 Гц), процесор Snapdragon 8 Gen 2 і акумулятор 4800 маг. Ціна – від ¥8999 (45 000 грн).

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планшет Pad 6 Max: дисплей 120 Гц на 14 дюймів, акумулятор 10 000 мАг і чохол-клавіатура з вбудованим тачпадом. Ціна – від ¥3799 (20 000 грн).

ігровий Redmi K60 Ultra: 144-герцовий дисплей, швидка зарядка 120 Вт і процесор MediaTek Dimensity 9200 Plus (майже 1.8 млн балів AnTuTu). Ціна – ¥2599 (14 000 грн).

Всі новинки вже доступні для покупки в Китаї, до кінця 2023 року вони доберуться і до Європи.

У грудні Xiaomi проведе ще одну велику презентацію, на якій покажуть лінійку смартфонів Xiaomi 14. Головною її фішкою стануть рекордно тонкі рамки - всього 1 мм. Він також помітно обжене новинки Apple за цим параметром: в iPhone 15 Pro очікується дисплей з рекордною для компанії рамкою 1.55 мм по колу.

А раніше цього місяця Xiaomi представила один з найдешевших смартфонів на ринку. У нього великий 90-герцовий дисплей, оптимальний процесор і непогана камера, а оцінили його в дешевше 5000 грн.

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