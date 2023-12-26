Смартфон має вийти в березні-квітні і скласти конкуренцію iPhone 15 Pro Max з Galaxy S24 Ultra.

Xiaomi готує до виходу свіжий флагман для конкуренції з iPhone 15 Pro Max і Galaxy S24 Ultra. Топовий смартфон Xiaomi 14 Ultra має з'явитися на ринку в березні-квітні 2024 року. Надійний інсайдер опублікував низку чуток про девайс.

Джерело пише, що Xiaomi 14 Ultra вийде доволі незвичайним камерофоном. Замість одного телевика виробник встановить відразу два. Головний дюймовий датчик тильної камери – 50-мегапіксельний Sony LYT900. Всього в смартфоні буде встановлено чотири тильних камери з роздільною здатністю 50 Мп.

Також збільшиться ємність акумулятора – в порівнянні з Xiaomi 13 Ultra. Апарат оснастять акумулятором 5180 мАг, також згадується провідна зарядка на 90 Вт і бездротова 50 Вт.

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Ще відомо, що апаратною основою новинки стане процесор Snapdragon 8 Gen 3 – він вже використовується у випущених раніше Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro. А в топової конфігурації у Xiaomi 14 Ultra буде накопичувач на 1 ТБ.

Нагадаємо, попередника Xiaomi 13 Ultra анонсували у квітні 2022 року. На тлі конкурентів він виділяється "горбатим" корпусом з покриттям з екошкіри і набором камер. Також на момент виходу флагман міг похвалитися найяскравішим екраном на ринку.

Як УНІАН вже писав, з початку 2023 року Xiaomi припинила оновлювати більше ніж 50 своїх смартфонів. А нещодавно компанія "поховала" популярні моделі Poco і Xiaomi Mi.

А вже наступного місяця відбудеться презентація, мабуть, головної Android-лінійки 2024 року – Samsung Galaxy S24. Попри низку поліпшень, зокрема супутниковий зв'язок, всі три моделі коштуватимуть стільки ж, скільки і Galaxy S23.

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