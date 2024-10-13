Соціальна медіаплатформа TikTok скоротила декілька сотень співробітників, щоб замінити їх штучним інтелектом – повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела. У компанії підтвердили скорочення, але не стали уточнювати їхню причину.
У агенції уточнюють, що скорочення торкнулось понад 700 позицій. Більшість звільнених займалися перевіркою і модерацією контенту в "Тіктоці", але тепер цю функцію передадуть автоматизованим системам.
Зазначається, що наразі 80% контенту, який порушує правила платформи, вже видаляє автоматизована система. Скільки загалом людей зачеплять зміни в компанії, невідомо. Штат TikTok налічує понад 110 тисяч співробітників у 200 містах по всьому світу.
Відтоді як на сцену вийшли віртуальні помічники на базі штучного інтелекту, скептицизм щодо втрати роботи тільки зріс. Білл Гейтс називав вплив ШІ на ринок однією з ключових проблем, яка потребує уваги. За належного навчання медичні ШІ-інструменти зможуть точно ставити діагнози і візьмуть на себе рутинні завдання менеджерів з продажу, техпідтримки та інших фахівців.
Нещодавно компанія OpenAI випустила свою першу версію нейромережі з "мозком" на рівні доктора наук. А до кінця року має вийти ChatGPT-5, яка обіцяє зробити революцію у сфері штучного інтелекту.
Наприкінці квітня TikTok запустив власний аналог Instagram. Однією з його особливостей стала інтеграція з основним сервісом, тобто новий акаунт створювати не доведеться. Але поки що месенджер доступний тільки в низці країн.
Водночас YouTube збільшив тривалість "шортсів" до 3 хвилин – усе через TikTok, де ліміт тривалості відео неодноразово збільшувався. Зараз у TikTok можна завантажувати відео довжиною до 10 хвилин.