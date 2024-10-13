80% забороненого контенту відтепер переглядатимуть роботи.

Соціальна медіаплатформа TikTok скоротила декілька сотень співробітників, щоб замінити їх штучним інтелектом – повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела. У компанії підтвердили скорочення, але не стали уточнювати їхню причину.

У агенції уточнюють, що скорочення торкнулось понад 700 позицій. Більшість звільнених займалися перевіркою і модерацією контенту в "Тіктоці", але тепер цю функцію передадуть автоматизованим системам.

Зазначається, що наразі 80% контенту, який порушує правила платформи, вже видаляє автоматизована система. Скільки загалом людей зачеплять зміни в компанії, невідомо. Штат TikTok налічує понад 110 тисяч співробітників у 200 містах по всьому світу.

Відео дня

Відтоді як на сцену вийшли віртуальні помічники на базі штучного інтелекту, скептицизм щодо втрати роботи тільки зріс. Білл Гейтс називав вплив ШІ на ринок однією з ключових проблем, яка потребує уваги. За належного навчання медичні ШІ-інструменти зможуть точно ставити діагнози і візьмуть на себе рутинні завдання менеджерів з продажу, техпідтримки та інших фахівців.

Нещодавно компанія OpenAI випустила свою першу версію нейромережі з "мозком" на рівні доктора наук. А до кінця року має вийти ChatGPT-5, яка обіцяє зробити революцію у сфері штучного інтелекту.

Наприкінці квітня TikTok запустив власний аналог Instagram. Однією з його особливостей стала інтеграція з основним сервісом, тобто новий акаунт створювати не доведеться. Але поки що месенджер доступний тільки в низці країн.

Водночас YouTube збільшив тривалість "шортсів" до 3 хвилин – усе через TikTok, де ліміт тривалості відео неодноразово збільшувався. Зараз у TikTok можна завантажувати відео довжиною до 10 хвилин.

Вас також можуть зацікавити новини: