Тепер вони не можуть легально покинути територію Китаю, поки їм не повернуть документи.

Різке зростання популярності ШІ-стартапу DeepSeek привернуло пильну увагу китайської влади: проєкт нещодавно був оголошений національним надбанням і тепер перебуває під ретельною охороною. Утім, для ключових співробітників стартапу – це навряд чи хороша новина.

Згідно з даними The Information, побоюючись витоку технологій, держава забрала паспорти у ключових розробників DeepSeek. Тепер вони не можуть легально покинути територію Китаю, поки їм не повернуть документи.

Ймовірно, у такий спосіб влада Піднебесної перестраховується, щоб не було повторення випадку з донькою глави Huawei Мен Ваньчжоу. Її затримали 2018 року в Канаді на вимогу США, бо китайська компанія допомагала Ірану обходити санкції. У підсумку Мен Ваньчжоу 3 роки просиділа під домашнім арештом, поки не пішла на угоду з Міністерством юстиції США.

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DeepSeek став дуже важливим для Китаю – сьогодні всі місцеві корпорації змагаються в інтеграції ШІ у свої сервіси та послуги. Наприклад, подібні анонси зробили понад 20 автобрендів, основні виробники смартфонів і навіть Midea додала DeepSeek у свій кондиціонер.

Державний сектор теж не відстає – понад 100 китайських лікарень пообіцяли використовувати DeepSeek у роботі, як і чиновники з різних відомств.

Що потрібно знати про китайський DeepSeek

Китайський чат-бот DeepSeek привернув до себе загальну увагу після того, як у січні 2025 року став найбільш скачуваним застосунком більш ніж у 120 країнах. І не просто в ШІ-категорії, а серед усіх безкоштовних програм, обігнавши ChatGPT, Threads, Google та інші популярні аппи.

Це розмовна ШІ-модель, яка здатна генерувати тексти різних обсягів, шукати інформацію в інтернеті, а також створювати код – загалом, усе те, що роблять і його західні конкуренти. За даними розробника, його створення коштувало всього 6 мільйонів доларів. Для порівняння, OpenAI витратила $14 млн на одну лише рекламу для Супербоула.

На тлі зростаючої стурбованості щодо китайських нейромереж, нове дослідження показує, що Google Gemini збирає більше даних про вас, ніж той самий DeepSeek. Тож ця ШІ-модель не найкраща, але й не найгірша.

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