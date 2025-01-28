Усі говорять про DeepSeek: що це за чат-бот і чому його називають 'вбивцею' ChatGPT

Його застосунок уже став найбільш скачуваним в американському App Store і неабияк налякав американських розробників у сфері ШІ.

За ці вихідні додаток китайського чат-бота DeepSeek став найбільш скачуваним в американському App Store. І не просто в якійсь категорії, а серед усіх безкоштовних програм, обігнавши ChatGPT, Threads, Temu, Google, Shein та інші популярні аппи.

У Google Play ситуація схожа – у DeepSeek уже понад мільйона завантажень, при цьому застосунку немає й місяця. Розповідаємо, що відомо про цей продукт і чому він влаштував справжній переполох на ринку ШІ.

DeepSeek – що це таке простими словами

Це розмовна ШІ-модель, яка здатна генерувати тексти різних обсягів та в різних жанрах, шукати інформацію в інтернеті, а також створювати код – загалом, усе те, що роблять і його західні конкуренти. При цьому в нього є низка переваг перед тим же ChatGPT:

Відео дня

Модель має відкритий вихідний код: тобто будь-хто може взяти базову кодову базу, адаптувати її і навіть доопрацювати під свої потреби.

У низці бенчмарків новинка з Китаю обходить останні розробки OpenAI GPT-4o і Claude-3.5 Sonnet від Anthropic, зокрема в тестах математичних обчислень, написання коду і роздумів.

Висока швидкість генерації – відповіді з'являються помітно швидше, ніж у ChatGPT.

Доступ до найпотужнішої версії чат-бота повністю безкоштовний.

Відсутність цензури – користувачі можуть обговорювати з чат-ботом теми, які можуть бути обмежені в Gemini і ChatGPT.

У DeepSeek є два основні режими: DeepThink і Search. Перший відповідає за логічні та математичні задачі, "розмірковуючи" покроково, та інше за текстовим запитом. Другий використовується для пошуку потрібної інформації в інтернеті з готовою відповіддю і посиланнями на офіційні джерела.

Наприкінці грудня 2024 року на ринок вийшла модель DeepSeek-V3, а в січні відбувся реліз ще більш досконалої версії DeepSeek-R1.

Як отримати доступ до DeepSeek в Україні

У DeepSeek є веб-версія і мобільний клієнт для iOS і Android. В Україні програма завантажується без проблем, хоча з реєстрацією можуть виникнути проблеми через перевантаження серверів компанії. У такому разі залишається лише чекати, коли навантаження спаде.

Інтерфейс DeepSeek по суті копіює ChatGPT, включно з дизайном значків. Усе виглядає знайомо і зручно: зліва відображається список чатів, а по центру – діалогове вікно для введення запитів. Будь-який чат або все листування відразу можна видалити з пам'яті.

У веб-версії DeepSeek підтримує тільки китайську та англійську мови інтерфейсу. Зате мобільний застосунок повністю перекладено українською.

До слова, зараз додаток DeepSeek посідає друге місце в топ-чарті українського App Store.

Конкурент ChatGPT, що викликав паніку в Кремнієвій долині

Поки ви читаєте цей текст, DeepSeek продовжує псувати життя американським розробникам у сфері ШІ. 27 січня на тлі успіху цього продукту різко обвалилися акції американських технологічних гігантів. Наприклад, компанія Nvidia за один день втратила майже 600 мільярдів доларів ринкової вартості.

Водночас анонімний співробітник Meta розповів, що поява DeepSeek на ринку викликала справжню паніку у Цукерберга. За його словами, мовна модель DeepSeek v3, яку випустили в грудні, вже обігнала Llama 4 у ключових бенчмарках, хоча вона ще не вийшла. І ось зовсім нещодавно вийшла більш просунута DeepSeek R1, яка змусила панікувати співробітників ще сильніше. Судячи з коментарів, така ж паніка зараз у Google, OpenAI і Anthropic.

Утім, як зазначають аналітики, ключ до успіху DeepSeek лежить не тільки у створенні надпотужних і дешевих ШІ-моделей, а й у практичному застосуванні цих технологій. Наразі DeepSeek працює тільки всередині власних додатків і сайту.

Нейромережі явно не вистачає інтеграції з іншими сервісами, що могло б значно розширити її функціонал. Наприклад, у конкурентів уже є такі опції: інтеграція з соцмережами (як у X і Grok), зі смартфонами (як у Google Gemini і Galaxy/Pixel) і з месенджерами(ChatGPT у WhatsApp).

Дехто припускає, що Apple може й варто розглянути співпрацю з DeepSeek для впровадження її можливостей у свій ШІ-пакет Apple Intelligence. Поки що "яблучний" ШІ працює тільки на базі ChatGPT і не доступний у Китаї.

Останнім часом у сфері ШІ відбулося чимало важливих заяв: глава OpenAI повідомив про готовність компанії створити "суперінтелект", а вчені із Google говорили, що навчилися копіювати особистість людини всього за 2 години.

Також у найближчі пару років очікується вихід людиноподібних роботів Optimus від Tesla. Згідно із задумом, андроїди замінять більшу частину рутинної людської роботи. Але Маск запевняє, що вони не мають наміру відбирати робочі місця у самих людей.

Вас також можуть зацікавити новини: