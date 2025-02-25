Нейромережі скрізь: представлено перший у світі кондиціонер із вбудованим ШІ

Здається, найближчим часом на нас чекає хвиля анонсів китайської техніки з нейромережею DeepSeek на борту.

Виробник побутової техніки Midea анонсував перший кондиціонер із ШІ – він, звісно ж, працюватиме на "думаючій" моделі DeepSeek R1.

Йдеться про підлоговий вертикальний кондиціонер, який вміє автоматично адаптуватися під зміни навколишнього середовища, регулюючи температуру, вологість і потужність потоку повітря.

Само собою, кондиціонер буде підтримувати інтелектуальне голосове управління – з розпізнаванням і запам'ятовуванням складних команд.

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Новинка називається Midea T6 DeepSeek R1, повноцінний анонс заплановано на 1 березня. Здається, найближчим часом на нас чекає хвиля анонсів китайської техніки з нейромережею DeepSeek на борту.

Коротко, що потрібно знати про китайський DeepSeek

Китайський чат-бот DeepSeek привернув до себе загальну увагу після того, як у січні 2025 року став найскачуванішим застосунком у більш ніж у 120 країнах. І не просто в ШІкатегорії, а серед усіх безкоштовних програм, обігнавши ChatGPT, Threads, Google та інші популярні аппи.

Це розмовна ШІ-модель, яка здатна генерувати тексти різних обсягів, шукати інформацію в інтернеті, а також створювати код – загалом, усе те, що роблять і його західні конкуренти. За даними розробника, його створення коштувало всього 6 млн доларів. Для порівняння, OpenAI витратила $14 млн на рекламу для Супербоула.

Тим часом фахівці закликають видалити DeepSeek із телефону. Ключові проблеми включають передачу даних без шифрування і небезпечне зберігання призначених для користувача даних. Також DeepSeek спіймали на повторенні китайської пропаганди, зокрема про Україну.

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