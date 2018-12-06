У Канаді затримали дочку засновника Huawei

Затриману можуть видати США у зв'язку з розслідуванням щодо можливого порушення Huawei режиму санкцій проти Ірану.

У Канаді заарештували фінансового директора китайської телекомунікаційної компанії Huawei Мен Ваньчжоу, яка також є дочкою засновника компанії.

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Як повідомляє BBC, затримання відбулося ще 1 грудня в канадському Ванкувері. Фінансовому директору Huawei загрожує екстрадиція до США.

Деталі затримання невідомі, проте США, як наголошується, ведуть щодо Huawei розслідування стосовно можливого порушення режиму санкцій проти Ірану.

Посольство КНР в Канаді висловило протест у зв'язку з затриманням Мен Ваньчжоу і затребувало її звільнення.

У компанії Huawei, в той же час, зазначили, що мають мало інформації про звинувачення, і нічого не знають про будь-які проступки з боку фінансового директора.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня в США вступили в силу мита в розмірі 10% на ввезені з Китаю товари, загальна вартість яких оцінюється в 200 мільярдів доларів. Як обіцяли в Білому домі, з 1 січня 2019 року ставка зросте до 25%.

КНР відповіла митами в розмірі від 5% до 10% на імпорт з США на суму 60 мільярдів доларів.

Трамп також висловив намір стати до третього етапу реалізації обмежувальних заходів і, якщо Пекін наважиться зробити кроки у відповідь, ввести додаткові тарифи стосовно китайських товарів та послуг на суму 267 мільярдів доларів.