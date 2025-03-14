Дослідники виявили нейромережі, які найбільше 'шпигують' за користувачами

Подивіться, скільки даних збирає ваш улюблений чат-бот.

На тлі зростаючої стурбованості з приводу китайських нейромереж, нове дослідження показує, що страхи можуть бути перебільшеними - принаймні, коли йдеться про конфіденційність даних. Деякі популярні американські чат-боти ШІ можуть збирати навіть більше вашої інформації.

Про це повідомляє портал ZDNet із посиланням на дослідження Surfshark, яке охопило 10 найпопулярніших чат-ботів: ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, DeepSeek, Grok, Jasper, Poe, Claude і Pi. Вони проаналізували, які типи даних збирає кожний застосунок, чи обробляються користувацькі дані та чи використовують їх у роботі з рекламодавцями.

Розслідування виявило, що Google Gemini збирає значно більше персональних даних, ніж його конкуренти. Застосунок збирає 22 з 35 типів призначених для користувача даних, включно з висококонфіденційними даними, як-от геолокація, особистий контент, список контактів пристрою та історія переглядів.

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Китайська DeepSeek, незважаючи на побоювання, опинилася в середині списку - тож вона не найкраща, але й не найгірша. Ця модель збирає в середньому 11 типів даних, зокрема контактну інформацію, користувацький контент і діагностичні дані.

Аналогічно, ChatGPT, найпопулярніший чат-бот у світі, збирає 10 унікальних типів даних, включно з контактною інформацією, призначеним для користувача контентом, ідентифікаторами, даними про використання та діагностикою.

Рейтинг вийшов такий (чим вище розмістився бот, тим більше даних він збирає):

Gemini. Poe. Claude. Copilot. DeepSeek. ChatGPT. Perplexity. Grok. Pi. Jasper.

Раніше керівник OpenAI Сем Альтманподілився подробицями щодо планів із запуску GPT-5. Очікується, що це буде не просто нова мовна модель, а революція в галузі ШІ. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить його таким, що не відрізняється від людини.

Зі свого боку Ілон Маск представив третю версію чат-бота - Grok 3, назвавши її "найрозумнішим штучним інтелектом на Землі". Рання версія нової моделі перевершує ChatGPT, DeepSeek та інші рішення від конкурентів у всіх ключових тестах, включно з математикою, наукою та програмуванням.

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