І це навіть попри те, що всі майбутні нововведення Windows будуть актуальні тільки для Windows 11.

Аналітики з StatCounterr опублікували результати нового дослідження про ринкову частку різних версій Windows. Там сказано, що станом на серпень 2023 і через майже два роки зі свого релізу Windows 11 встановлена тільки на 23% комп'ютерах.

Windows 10 все ще є вибором більшості користувачів комп'ютерів Windows. Частка "десятки" сьогодні становить 72%, причому популярність навіть потроху збільшується – плюс 2% відносно минулого місяця.

Люди не поспішають переходити на Windows 11, навіть попри новину про те, що "десятка" більше не буде отримувати ніяких великих оновлень. Втім, повністю підтримка системи закінчиться тільки в 2025 році.

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У старенької Windows 7 частка становить 3.51%.

Windows 8.1 займає 0,64% ринку, Windows 8 – 0,3%, А Windows XP все ще працює на 0,32% усіх ПК.

Загалом, на Windows 10 і Windows 11 припадає частка в 95%.

Що стосується України, то тут ситуація для Windows 11 ще плачевніше. Вона встановлена тільки на 12,59% комп'ютерах, причому на стареньку Windows 7 припадає частка в 9,3%.

Традиційно Windows 11 набагато популярніша серед геймерів. Свіжа статистика Steam по залізу показує, що різниця між Windows 10 і 11 становить лише 17 відсотків – 57% проти 40%.

А тим часом вже наступного року вийде Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що в Windows 11 з'явилась унікальна функція, якої немає в інших "віндах". Йдеться про можливість видалити більшу частину вбудованих програм – робиться все це кількома кліками.

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