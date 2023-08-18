Компанія Microsoft випустила нову тестову збірку ОС Windows 11, в якій помітили невелике, але довгоочікуване нововведення: можливість видаляти більшу частину вбудованих програм, включаючи "Камеру", "Фотографії", "Люди" і "Віддалений робочий стіл".
Робиться все це кількома кліками – потрібно натиснути на значок програми правою кнопкою миші та вибрати "Видалити" – тим самим звільнивши місце й зробивши систему менш громіздкою, повідомляє The Verge.
Всі стандартні додатки, від яких можна буде позбутися:
- "Блокнот"
- "Швидка допомога"
- "Диктофон"
- "Інструмент для обрізки"
- "Календар"
- "Калькулятор"
- "Камера"
- "Карта"
- "Люди"
- "Медіаплеєр"
- "Новина"
- "Погода"
- "Пошта"
- "Сім'я"
- "Рада"
- "Термінал"
- "Віддалений робочий стіл"
- "Фільми та телебачення"
- "Фото"
- "Центр зворотного зв'язку"
- "Годинник"
- Clipchamp
- Cortana
- Microsoft 365
- Microsoft To Do
- Paint
- Xbox
Велике оновлення для Windows 11 має вийти у вересні. Разом з ним всім користувачам стануть доступні вбудована підтримка архівів, покращений мікшер гучності, ШІ-помічник Windows Copilot та інші нововведення.
Також в новій версії ОС з'явиться можливість закріплення на робочому столі віджетів з бічної панелі, а перенесення фотографій зі смартфона на ПК максимально спростять.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. На цьому тлі компанія порекомендувала своїм користуватися перейти на останню Windows 11.