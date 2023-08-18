Microsoft дозволила видалення стандартних додатків в Windows 11 / фото ua.depositphotos.com

Компанія Microsoft випустила нову тестову збірку ОС Windows 11, в якій помітили невелике, але довгоочікуване нововведення: можливість видаляти більшу частину вбудованих програм, включаючи "Камеру", "Фотографії", "Люди" і "Віддалений робочий стіл".

Робиться все це кількома кліками – потрібно натиснути на значок програми правою кнопкою миші та вибрати "Видалити" – тим самим звільнивши місце й зробивши систему менш громіздкою, повідомляє The Verge.

Всі стандартні додатки, від яких можна буде позбутися:

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  • "Блокнот"
  • "Швидка допомога"
  • "Диктофон"
  • "Інструмент для обрізки"
  • "Календар"
  • "Калькулятор"
  • "Камера"
  • "Карта"
  • "Люди"
  • "Медіаплеєр"
  • "Новина"
  • "Погода"
  • "Пошта"
  • "Сім'я"
  • "Рада"
  • "Термінал"
  • "Віддалений робочий стіл"
  • "Фільми та телебачення"
  • "Фото"
  • "Центр зворотного зв'язку"
  • "Годинник"
  • Clipchamp
  • Cortana
  • Microsoft 365
  • Microsoft To Do
  • Paint
  • Xbox

Джерело: Neowin

Велике оновлення для Windows 11 має вийти у вересні. Разом з ним всім користувачам стануть доступні вбудована підтримка архівів, покращений мікшер гучності, ШІ-помічник Windows Copilot та інші нововведення.   

Також в новій версії ОС з'явиться можливість закріплення на робочому столі віджетів з бічної панелі, а перенесення фотографій зі смартфона на ПК максимально спростять.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. На цьому тлі компанія порекомендувала своїм користуватися перейти на останню Windows 11.

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