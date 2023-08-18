Для всіх нова версія OC має вийти у вересні.

Компанія Microsoft випустила нову тестову збірку ОС Windows 11, в якій помітили невелике, але довгоочікуване нововведення: можливість видаляти більшу частину вбудованих програм, включаючи "Камеру", "Фотографії", "Люди" і "Віддалений робочий стіл".

Робиться все це кількома кліками – потрібно натиснути на значок програми правою кнопкою миші та вибрати "Видалити" – тим самим звільнивши місце й зробивши систему менш громіздкою, повідомляє The Verge.

Всі стандартні додатки, від яких можна буде позбутися:

Відео дня

"Блокнот"

"Швидка допомога"

"Диктофон"

"Інструмент для обрізки"

"Календар"

"Калькулятор"

"Камера"

"Карта"

"Люди"

"Медіаплеєр"

"Новина"

"Погода"

"Пошта"

"Сім'я"

"Рада"

"Термінал"

"Віддалений робочий стіл"

"Фільми та телебачення"

"Фото"

"Центр зворотного зв'язку"

"Годинник"

Clipchamp

Cortana

Microsoft 365

Microsoft To Do

Paint

Xbox

Велике оновлення для Windows 11 має вийти у вересні. Разом з ним всім користувачам стануть доступні вбудована підтримка архівів, покращений мікшер гучності, ШІ-помічник Windows Copilot та інші нововведення.

Також в новій версії ОС з'явиться можливість закріплення на робочому столі віджетів з бічної панелі, а перенесення фотографій зі смартфона на ПК максимально спростять.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. На цьому тлі компанія порекомендувала своїм користуватися перейти на останню Windows 11.

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