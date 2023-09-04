Після 30 років вірної служби: WordPad застарів і більше не потрібен / Джерело: Neowin

Софтверний гігант Microsoft повідомив, що більше не підтримуватиме текстовий редактор WordPad. Програму видалять з Windows з одним із майбутніх оновлень.   

Редактор WordPad вперше був включений до складу Windows 95, а це майже 30 років тому. Замість застарілого редактора Microsoft рекомендує використовувати Word, який, до речі, завжди був набагато більш функціональною альтернативою, чи "Блокнот".

WordPad був присутній у кожній версії Windows, починаючи з 95-ї, надаючи користувачам основні можливості редагування тексту, підтримуючи RTF, DOC, ODT та інші популярні формати. Але програма вже давно не оновлювалася, тому такий кінець був очікуваним. 

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Джерело: Neowin

Новина про видалення WordPad з'явилася лише через день після того, як Microsoft заявила про оновлення "Блокнота": стандартна програма Windows обзавелась вкладками і функцією автоматичного збереження сеансу після закриття програми.

Далі в планах у Microsoft оновити "Пеінт" – в графічний редактор впровадять нейромережу, яка дозволить створювати картинки по текстовому опису. Зараз фішка тестується в бета-версії Windows 11, а в релізній версії вона з'явиться після тестування та усунення багів восени.

Разом з модернізованим Paint цієї осені в Windows 11 додадуть вбудовану підтримку архівів, покращений мікшер гучності, ШІ-помічник Windows Copilot та інші нововведення. А перенесення фотографій зі смартфона на ПК максимально спростять.

Нагадаємо, всі прийдешні нововведення Windows будуть актуальні тільки для Windows 11. Раніше в Microsoft підтвердили, що Windows 10 більше не буде отримувати нових фішок – тільки виправлення помилок і патчі безпеки.

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