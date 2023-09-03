GTX 1650 залишається найпопулярнішою відеокартою, тоді як все більше геймерів віддають перевагу Windows 11 як ігровій ОС.

Компанія Valve опублікувала свіжий звіт по "залізу" користувачів Steam. Ці дані дозволяють дізнатися, на якому середньостатистичному ПК грає більшість геймерів світу в цю хвилину. Також вони допомагають розробникам краще оптимізувати свої ігри.

З дослідження стало ясно, що Nvidia GeForce GTX 1650 (4,96%) все ще залишається найпопулярнішою картою серед користувачів Steam. На другому місці знаходяться RTX 3060 (4,73%), а на третьому – GTX 1060 (4,19%), яка протягом тривалого часу очолювала рейтинг.

Не менш популярні мобільна RTX 3060 і RTX 2060 – вони замикають п'ятірку найбільш використовуваних відеокарт. Наявністю найпотужнішої відеокарти в особі RTX 4090 може похвалитися всього 0.76% гравців.

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На якому ПК грає більшість геймерів світу:

Процесор – 6-ядерні моделі (34,38%). 28 відсотків "сидять" на 4-ядерних CPU, 19% – на 8-ядерних.

Оперативна пам'ять - 16 ГБ.

Відеокарта – GeForce GTX 1650.

Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ.

Дисковий простір – 1 ТБ і вище;

Згідно зі статистикою, підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують близько 60% гравців Steam. Своєю чергою, наявністю 2К монітора може похвалитися 14% користувачів.

Разом з тим все більше гравців віддають перевагу Windows 11 (40,59%) в якості ігрової ОС. Хоч "десятка" все ще залишається найпопулярнішою системою (57,95%), з кожним місяцем вона втрачає свою аудиторію.

Експерти кажуть, що зараз – найкращий час для збірки ігрового ПК. Зазначається, що після "смерті" майнінгу з доступністю і ціною нових відеокарт ситуація стала помітно краще. Процесори, Оперативна пам'ять і SSD-накопичувачі зараз теж коштують рекордно дешево.

Також УНІАН повідомляв, що Nvidia знизила ціну на RTX 4060 Ti після виходу аналога від AMD. Тепер її продають за 449 доларів замість 499 доларів, а деякі ще дешевше.

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