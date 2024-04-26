Майбутні айфони стануть ще енергоефективнішими та продуктивнішими.

У мережі вже накопичилося багато чуток про серію iPhone 16 і є витоки про iPhone 17. Схоже, тепер у нас з'явилися перші дані про смартфони iPhone 2026 року. Саме в рамках цього покоління очікується перехід на новий 1,6-нм техпроцес TSMC, пише Gizchina.

У компанії очікують, що використання 1.6-нм техпроцесу забезпечить збільшення швидкості роботи на 8-10% і зниження енергоспоживання на 15-20% порівняно з 2-нм процесами. Це має зробити нові моделі енергоефективнішими та продуктивнішими.

На додаток до цього, TSMC представила технологію System-on-Wafer (SoW), яка дозволяє об'єднувати кілька кристалів на одній пластині для збільшення обчислювальної потужності. Судячи з усього, цій розробці можуть знайти застосування в центрах обробки даних Apple.

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Apple є одним із перших виробників, який впроваджує нові технології виготовлення мікросхем. Вона була першою компанією, яка використовувала техпроцес 3 нм TSMC у процесорі A17 Pro в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. У минулому найпередовіші чіпи Apple дебютували в iPhone, перш ніж з'явитися в iPad і Mac, а потім – в Apple Watch і Apple TV.

За даними джерела, одним із найбільших нововведень в iPhone 16 стане застосування 3-нм чипів у всіх моделях. Флагманська модель iPhone 16 Pro отримає новий 3-нм чіп A18, а стандартна модель – 3-нм чіп A17 Pro торішньої розробки.

Представити iPhone 16 мають у вересні. До цього моменту в мережі з'явиться ще багато витоків, але основні подробиці нам уже відомі. Pro-моделі виростуть у розмірах і отримають "прокачані" камери та батареї. Базові моделі відрізнятимуться наявністю вертикально орієнтованої камери і рекордною кількістю забарвлень. А ще в новому поколінні з'явиться нова кнопка – причому відразу у всіх моделей.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів у травні, і обидва продукти є доволі очікуваними: iPad Pro вперше отримають OLED-екрани замість LCD, а сімейство Air вперше вийде одразу в двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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