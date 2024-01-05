У лінійці iPhone 17 Apple вперше за довгий час "прокачає" фронтальну камеру.

Відомий інсайдер Мінг-Чі Куо, який рідко помиляється, коли мова заходить про техніку Apple, повідомив, що в 2025 році всі моделі iPhone 17 отримають серйозний апгрейд. Вперше за довгий час Apple "прокачає" фронтальну камеру.

Очікується, що замість 12-мегапіксельного сенсора iPhone 17 отримає 24-мегапіксельний з шести елементним об'єктивом. Завдяки цьому фото стануть чіткіше, яскравіше і з великою кількістю деталей, передає MacRumors.

Як відомо, з виходом iPhone 11 селфі-модуль отримав роздільну здатність 12 Мп і з тої пори в ньому змінювалася лише світлочутливість. Водночас Android-смартфонів останніх років вже отримують селфі-камери роздільною здатністю 24, 48 або навіть понад 100 Мп.

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Недоліком переходу на нову селфі-камеру є вартість модуля. Згідно з джерелом, він буде в два рази дорожче, ніж той, що встановлений в смартфонах лінійки iPhone 15.

Раніше також була інформація, що iPhone 2025 року стане першим айфоном з підекранною системою Face ID. А базові моделі iPhone 17 нарешті переведуть на 120-герцові дисплеї.

Що стосується лінійки iPhone 16, то вона, можливо, не принесе ніяких кардинальних змін. При цьому ціна помітно зросте. Принаймні так вважають аналітики з інвестиційної компанії Barclays.

Очікується, що найпомітнішою зміною буде збільшення габаритів – моделі iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max отримають дисплеї з діагоналлю 6,3 і 6.9 дюйма. Таким чином, дисплей "Про Макс" буде більше, ніж у конкурентної моделі Samsung Galaxy S24 Ultra.

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