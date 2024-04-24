Чекати залишилося недовго. У центрі уваги будуть нові планшети, які не оновлювалися з 2022 року.

Компанія Apple почала запрошувати ЗМІ на "спеціальний захід", який відбудеться 7 травня о 17:00 за Києвом.

За інформацією The Verge та інших видань, у центрі уваги будуть нові планшети. Торік Аpple не випустила жодного нового iPad – це найтриваліший в історії період без нових моделей. Тому травневий реліз, як очікується, буде доволі значними.

Усе, що покаже Apple на презентації 7 травня:

Дві нові моделі iPad Pro з OLED-екранами замість LCD, що застосовувалися раніше. Вони яскравіші, енергоефективніші, ба більше, такі моделі будуть тоншими і легшими. Ще їх оснастять оновленим чипом M3, горизонтальною селфі-камерою і бездротовою зарядкою MagSafe.

Дві нові моделі iPad Air з процесором M2, включно з першим у сімействі Air 12,9-дюймовим планшетом.

Оновлену клавіатуру Magic Keyboard для iPad Pro зі збільшеним трекпадом і алюмінієвим верхнім корпусом.

Третє покоління Apple Pencil, який може отримати жест "стиснення" для певних дій і зрештою підтримувати VisionOS.

Подивитися презентацію можна буде на сайті Apple і YouTube. Сторінка прямої трансляції вже активна. Нагадаємо, івент відбудеться 7 травня о 17:00 за Києвом.

У 2024 році Apple вже встигла оновити MacBook Air – вони отримали потужний процесор M3. Також випустили Vision Pro – революційну і дуже дорогу гарнітуру змішаної реальності. А ще з'явились чохли для iPhone і ремінці для Apple Watch у нових "весняних" кольорах.

У червні відбудеться презентація iOS 18 та інших яблучних ОС. Очікується, що iOS 18 принесе "найбільше оновлення в історії iPhone". Якщо пощастить, на заході WWDC 2024 покажуть і якісь залізні новинки, але про це дізнаємося вже влітку.

А вже у вересні анонсують iPhone 16. Про них відомо майже все: ще одна кнопка на корпусі, збільшений дисплей у "прошках" і рекордна кількість забарвлень. Тоді ж вийдуть нові Apple Watch і AirPods.

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