Базові моделі смартфонів 2024 року будуть представлені в семи кольорах: до п'яти старих варіантів кольору додадуть два нових.

Згідно з недавніми чутками з Китаю, iPhone 16 стане найбільш кольоровою серією смартфонів Apple. Базові моделі будуть представлені одразу в семи кольорах: до п'яти старих варіантів кольору додадуть два нових.

Зокрема, iPhone 16 і 16 Plus продаватимуться в блакитному, рожевому, жовтому, зеленому, чорному, білому і фіолетовому кольорах. Останні два забарвлення якраз не були доступні в торішніх iPhone 15, пише MacRumours.

Умільці вже створили на основі витоку якісний рендер. На ньому показана модель iPhone 16 Plus у всіх очікуваних кольорах і з вертикальними блоками камер, дизайн яких буде відсилати до вигляду iPhone 11.

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Що стосується моделей iPhone 16 Pro, ходять чутки, що вони вийдуть у нових кольорах Desert Titanium і Titanium Gray. Перший являє собою новий відтінок золотого, у стилі iPhone 14 Pro, але з більш "глибокими" тонами. Другий дуже нагадує "просторово-сірий", який використовувався ще в iPhone 6 багато років тому.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, анонс новинок відбудеться у вересні 2024 року. Тоді ж вийде нова iOS 18, яку називають найбільшим апдейтом в історії айфонів.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів у травні. Обидва релізи будуть доволі серйозним: iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air вперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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