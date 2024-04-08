Дизайн задньої панелі помітно зміниться і буде нагадувати iPhone 11.

У мережі з'явилися перші якісні рендери iPhone 16, які показують можливий дизайн нового смартфона від Apple. Зображення зроблені на основі всієї доступної на цей час інформації про нові iPhone.

Дизайн смартфона буде відсилати до вигляду iPhone 11, де блок камер розташований вертикально, а не по діагоналі. Як зазначається, таке розташування камери дасть змогу телефону записувати просторові відео для гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro.

Крім того, вся серія iPhone 16 буде оснащена кнопкою "Дія", яка з'явилася в Pro-моделях iPhone 15. А на правому торці розташується нова кнопка "Capture" для управління камерою. Великого оновлення камер для базових моделей не очікується – вони тільки у 2023 році отримали новий 48-мегапіксельний сенсор.

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За даними китайського видання Mydrivers, люди на виробництві, які вже бачили iPhone 16 "наживо", кажуть, що смартфон вийшов некрасивим.

Що стосується iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max, то ці моделі збережуть квадратний блок камер. Однак розміри екранів у них виростуть до 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Таким чином, у випадку з "Про Макс" ми отримаємо практично міні-планшет.

Також у Pro-моделях цього року помітно прокачають камеру. Разом із ширококутним 48-Мп об'єктивом вони отримають надширококутний сенсор з аналогічною роздільною здатністю. А збільшені розміри дадуть змогу встановити в "прошки" більші та довговічніші батареї.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена у вересні 2024 року. Тоді ж можна буде оновитися до iOS 18, яку називають найбільшим апдейтом в історії айфонів.

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