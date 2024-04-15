Камери "прошок" отримають нове антивідблискове покриття, яке буде краще чинити опір відблискам і світловим ореолам.

У Pro-смартфонах Apple, які вийдуть у 2024 році, компанія нарешті розв'яже проблему світлових відблисків на фото, яка тягнеться поколіннями. Це стане можливим завдяки спеціальному антивідблисковому покриттю для лінз задньої камери, пише MacRumors.

Фахівці зазначають, що фото, зроблені на багато моделей iPhone, часто містять артефакти, які проявляються у вигляді кількох відблисків під час зйомки джерел світла, як-от лампи, ліхтарі, світлодіоди та інші об'єкти, що світяться. Ймовірно, це пов'язано з особливостями конструкції лінзи. У деяких випадках це виглядає як художній штрих, але часто псує знімок.

Як очікується, нове покриття об'єктива камери має звести до мінімуму відблиски і ореоли, тим самим переставши псувати фото. За словами джерела, ця технологія з'явиться в Pro-моделях iPhone 16. А ось чи завезуть аналогічну фішку в базові iPhone 16, невідомо.

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У ранніх повідомленнях йшлося про те, що цього року Apple зробить основний акцент на камери. Моделі iPhone 16 Pro будуть оснащені об'єктивом з тетрапризмою і 5-кратним оптичним зумом - функція, яка в даний час є ексклюзивом iPhone 15 Pro Max.

Крім того, вся серія iPhone 16 буде оснащена новою кнопкою "Захоплення" для управління камерою: з її допомогою власники айфонів зможуть налаштовувати зум і фокус, а також запускати запис відео.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів у травні, і обидва релізи є дуже очікуваними серед фанатів бренду: iPad Pro вперше отримають OLED-екрани замість LCD, а сімейство Air вперше вийде одразу в двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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