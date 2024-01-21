Він вийде разом з молодшою версією на 10,9", наймовірніше, в березні.

Напередодні близької весняної презентації Apple інсайдери поділилися рендерами нового величезного планшета iPad Air. Про появу збільшеної версії Air писав портал Bloomberg ще торік.

Такий iPad Air отримає дисплей діагоналлю 12,9 дюйма, тобто за розмірами він порівняється з великим iPad Pro. Однак на відміну від Pro-планшета, Air не отримає екрана mini-LED і підвищеної кадрової частоти.

Як видно на рендерах, планшет дуже тонкий й при цьому оснащений доволі широкою рамкою навколо екрану. Також відмітимо незвичайний дизайн тильної камери: нагадує iPhone X, але з одним сенсором. Знизу від неї розташований спалах.

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Таким чином, це перший раз, коли Air-планшет буде доступний в декількох діагоналях – 10,9 і 12,9. Джерело також підтвердило, що обидві моделі отримають процесор М2, а представити їх повинні в березні.

Тоді ж варто чекати релізу оновлених iPad Pro з OLED-дисплеями, а також MacBook Air з чіпами M3. Оновлення торкнеться як 13-дюймової, так і 15-дюймової моделей.

Також до кінця 2024 року, окрім нових айфонів, вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods 2 і 3 поколінь з Type-C. Ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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