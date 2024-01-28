У новій iOS Apple кардинально прокачає Siri, наділивши помічника функціями штучного інтелекту.

Джерела Bloomberg запевняють, що майбутня операційна система для iPhone принесе найбільше за останні роки оновлення, а в його центрі буде штучний інтелект. Згідно з новим звітом Apple Insider, в iOS 18 буде дійсно на що подивитися.

Журналісти проаналізували код бета-версії iOS 17.4, де виявили перші деталі про майбутні ШІ-можливості яблучної системи. Зокрема, Apple планує серйозно проапгрейдити Siri, зробивши його по-справжньому розумним.

Так, Siri зможе не тільки ставити таймери і говорити, яка погода за вікном, але і допоможе в роботі. Наприклад, одна з функцій Siri допоможе вичленувати основний сенс з повідомлення співрозмовника, надісланого по iMessage або SMS. Разом з тим вона буде допомагати з відповідями на повідомлення.

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Цікаво, що для внутрішнього тестування функцій використовується ChatGPT від OpenAI. Але компанія розробляє і власну модель штучного інтелекту. Згідно з раннім витоком інформації, Apple тестує власний аналог Chat GPT і таємно розробляє інші AI-інструменти.

Можна також не сумніватися, що багато ШІ-функій отримає камера і додаток галереї, а плейлисти в Apple Music будуть автоматично генеруватися. При цьому наголошується, що значна частина нових "фішок" буде ексклюзивною для iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

Нам залишається дочекатися офіційних анонсів на конференції WWDC 2024 цього літа, які дадуть реальне уявлення про плани яблучної компанії зі штучного інтелекту.

Конкуренти з Google вже декілька років заграють з функціями ШІ в своїх пристроях Pixel, а на початку 2024 року в перегони включилися Samsung зі своєю серією Galaxy S24. Смартфони напишуть замість вас текст і скоротить листи, допоможе в обробці фоток або переведе мова співрозмовника.

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