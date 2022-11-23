Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, що відомство допомагає організувати постачання дизельного палива для генераторів.

Багато українців 23 листопада зіткнулися з проблемами з Інтернетом після масованого ракетного удару Росії по Україні. Базові станції та оператори зв'язку використовували генератори через відключення світла.

За даними компанії NetBlocks,"Україна зіткнулася з відключеннями електроенергії в масштабі країни, що робить значний вплив на доступ до Інтернету". При цьому наголошується, що "підключення до мережі в Україні на рівні 35 відсотків" в порівнянні з минулим тижнем.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що через перехід станцій генератори відбувається перевантаження.

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"Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Екстрені відключення електроенергії. Базові станції та оператори фіксованого зв'язку по можливості перейшли на Генератори. Мобільні оператори, де працюють вишки-перевантажені трафіком", - написав чиновник в Telegram

Міністерство допомагає організувати поставки дизельного палива, а також вирішує інші операційні завдання.

"Виклик, який не бачила жодна країна в сфері телекомунікації. Як і в інших сферах. Пройдемо його. Чітко знаємо, що робити, працюємо. І з кожною новою атакою будемо сильнішими, поки не переможемо", - підсумував Федоров.

Ракетний удар по Україні - що відомо

23 листопада РФ завдала ракетних ударів по містах України, в тому числі і по Києву. Пізніше стало відомо, що" приліт " був в об'єкт інфраструктури столиці.

У свою чергу прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що після обстрілу в Україні застосували аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути аварій і розбалансування системи.

Голова Нацполіції ігор Клименко повідомив, що російські ракети влучили у 16 об'єктів інфраструктура.

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