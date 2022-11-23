Проводиться рятувальна операція з підняття людей на поверхню.

На восьми шахтах ДП "Павлоградвугілля" через ворожий ракетний обстріл в результаті знеструмлення у вибоях залишились від 200 до 700 людей.

"Задіяний план ліквідації аварій. За допомогою контрвантажу або драбинами шахтарів поступово видають на поверхню. Там, де людей найбільше – передають воду і їжу", - повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

Крім того, за його словами, 83 людини залишаються під землею на шахті Капітальна ДП "Мирноградвугілля" через російські ракетні обстріли.

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"Наразі вживаються заходи для якомога скорішого підняття та видачі людей на поверхню. Не працюють вентилятори провітрювання, не відкачується вода. У таких ситуаціях, як сьогоднішня, не спрацьовує план ліквідації аварії –знеструмлені запасні виходи копалень", - зазначив Волинець.

Також він повідомив, що через ракетний обстріл російських військових терористів під землею залишались 302 гірники шахти "Білозерська" ДП "Допропільвугілля".

Проводиться рятувальна операція з підняття людей на поверхню.

"Є інформація, що станом на 17:00 з вибою підняли понад 100 гірників", - додав Волинець.

Ракетний удар по Україні 23 листопада - що відомо

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбуваються аварійні відключення електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи сьогоднішню атаку, заявив, що Росія докзала всьому світу, що вона країна-терорист.

У свою чергу голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що в цілому зафіксували загибель шести громадян та ще 36 отримали поранення. При цьому російські ракети влучили в 16 українських об'єктів інфраструктури.

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