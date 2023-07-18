На повну зарядку смартфона знадобиться менше ніж 7 хвилин.

Бренд Infinix готується до випуску свого нового смартфона в серії GT – 10 Pro. Дизайном новинка буде нагадувати Nothing Phone (2), однак її головною особливість стане рекордно потужна зарядка на 260 Вт.

Сьогодні рекордсменом по потужності зарядки є Realme GT Neo 5, який оснащується адаптером 240 Вт – всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин. У випадку з Infinix GT 10 Pro, на повну зарядку смартфона знадобиться менше ніж 7 хвилин.

Новий Infinix у своєму роді унікальний – окрім рекордно швидкої зарядки, він також матиме 26 ГБ оперативної пам'яті. Фактично, це буде перший смартфон з таким обсягом оперативної пам'яті. Ще пристрій вийде з акумуляторною батареєю місткістю 7000 мАг.

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Інші характеристики Infinix GT 10 Pro:

Процесор – Dimensity 8050;

Екран – АMOLED, 120 Гц;

Камери – 100 Мп, 8 Мп і 8 Мп;

Накопичувач - 256 ГБ (ймовірно, мінімальна версія).

Як уже згадувалося, дизайном смартфон буде нагадувати Nothing Phone (2) – задня кришка зроблена в напівпрозорому стилі. Однак чи будуть у нього світлові елементи, як у Nothing Phone, невідомо

Infinix GT 10 Pro буде випущений в Індії на початку серпня 2023, а трохи пізніше відбудеться його глобальний запуск. За ціною немає точної інформації, але пристрій буде позиціюватися як доступний ігровий смартфон.

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