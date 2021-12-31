Соцмережа окремо сконцентрується на відеоконтенті та додасть розділ "Відео", що поєднує в собі відео зі стрічки та IGTV.

Глава Instagram Адам Моссері поділився, на чому сфокусується соцмережа та як розставить пріоритети в наступному році.

"Нам доведеться переосмислити, що таке Instagram, оскільки світ швидко змінюється і нам потрібно змінюватися разом з ним", – заявити він у відеозверненні.

Основним напрямком інсти у 2022 році стане розвиток відеоконтенту – вочевидь, компанія серйозно налаштована скласти конкуренцію TikTok. Зокрема, в Reels з'явиться ще більше функцій, а новий розділ "Відео" поєднає в собі відеоконтент зі стрічки та IGTV.

Як раніше згадувалося, у 2022 році платформа поверне хронологічну стрічку постів і додасть функцію батьківського контролю. Цього року вже з'явилася можливість публікувати пости з комп'ютерів, а також приховувати лайки під постами.

Читайте такожУ вас є 60 секунд: Instagram змінив формат "сторіз"Крім нових функцій, соцмережа загострить свою увагу на прозорості. За словами Моссері, платформа посилить контроль вмісту та пояснить людям, "як працює Instagram, якщо вони збираються перетворити його на те, що вони хочуть або що краще для них". Про програму для iPad не було сказано ні слова.

Раніше Instagram склала прогноз соціальних трендів серед молоді на 2022 рік. Дослідження акцентувало на інтересах покоління Z. Так, в трендах буде усвідомленість, дбайливе ставлення до природи і нова мода, зовсім несхожа на "люкс".

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