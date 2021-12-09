Користувачам нададуть право відмовитись від формування стрічки алгоритмами.

Instagram запропонує користувачам опцію формування стрічки за хронологією вже на початку наступного року.

Про це сповістив керівник соцмережі Адам Моссері, повідомляє видання TechCrunch.

В середу, 8 грудня, Моссері давав свідчення перед сенатською групою щодо можливої шкоди, якої Instagram завдає молодим користувачам.

Читайте такожВ Instagram анонсували нові функції для захисту підлітків: що змінитьсяСенатори, зокрема, спитали, чи не вважає він, що споживачі повинні мати можливість користуватися додатком Instagram без "маніпуляції алгоритмами".

Тоді Моссері анонсував, що компанія незабаром надасть таку можливість.

Раніше користувачам дозволили обирати групу людей, публікації яких вони хочуть бачити в першу чергу, через опцію "Вибране". А вже незабаром повернуть можливість дивитися стрічку в хронологічному порядку.

"Ми працюємо над версією хронологічної стрічки, яку ми сподіваємося запустити наступного року", – сказав Моссері.

Говорячи про те, коли саме відповідну зміну буде запроваджено, Моссері зазначив:

"Я б хотів, щоб у мене був конкретний місяць, щоб назвати його прямо зараз, але зараз ми орієнтуємося на перший квартал наступного року".

Як Instagram працює зараз?

Раніше відкриваючи Instagram користувачі бачили останні публікації тих, на кого підписані.

Читайте такожInstagram заборонить дорослим користувачам писати дітям в директ, якщо ті на них не підписаніРішення запровадити алгоритмічний принцип формування стрічки в Instagram прийняли у 2016 році.

Згодом платформа погодилася додати до сформованої алгоритмами стрічки найновіші дописи — через негативну реакцію користувачів.

Сьогодні в стрічці крім окремих дописів тих, за ким стежать, користувачі бачать рекламні дописи, а також персоналізовані рекомендації. Рекомендований контент соцмережа обирає, грунтуючись на аналізі лайків, збережених дописів користувачів тощо.

У 2020 році компанія працювала над створенням прототипу функції "Останні дописи". Це мав бути окремий розділ в додатку, через який користувачі мали б змогу бачити саме останні оновлення. Функцію так і не було запропоновано для користувачів.

Наразі платформа не пропонує жодних можливостей дивитися стрічку у зворотно-хронологічному порядку.

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Автор: Анастасія Печенюк