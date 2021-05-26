Показ вподобайок можна налаштувати як на своїх постах, так і на постах інших користувачів.

Користувачі Instagram та Facebook з найближчим оновленням додатків соцмереж отримають нову функцію - приховування лічильника лайків.

"Від сьогодні ми даємо вам можливість приховувати кількість вподобайок на всіх постах у вашій стрічці. Ви також зможете приховувати лічильник лайків для ваших постів, щоб інші не бачили, скільки лайків ті отримують. Таким чином, якщо хочете, ви можете зосередитися на фотографіях і відео, якими ділитеся, а не на тому, скільки лайків вони набирають", - йдеться в опублікованому 26 травня прес-релізі.

Приховати кількість лайків для постів інших користувачів в Instagram можна в новому розділі "Пости" в налаштуваннях. Крім того, видимість лайків можна налаштовувати перед публікацією кожного окремого поста, а також потім змінювати цей параметр.

У найближчі кілька тижнів такі ж елементи управління мають з'явитися на Facebook.

Приховування лайків в Instagram та Facebook

У 2019 році Instagram почав тестово приховувати лічильник лайків у деяких користувачів, а у квітні 2021-го Instagram та Facebook розширили програму тестування.

Користувачі отримували можливість вибирати, бачити лайки чи ні. Соцмережі стверджують, що таким чином хочуть допомогти людям зменшити тиск, який ті відчувають, турбуючись про соціальне схвалення у вигляді кількості позначок "Подобається".

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Переклад: Катерина Комолова