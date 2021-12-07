Адам Моссері зазначив, що можливо з'явиться ще одна функція.

Адміністрація соціальної мережі має намір змінити внутрішню політику. Зміни торкнутися контенту, який рекомендують підліткам.

Про це повідомив глава Instagram Адам Моссері у своєму блозі.

За його словами, користувачі соцмережі не зможуть відзначати або згадувати неповнолітніх, які на них не підписані. При цьому в якості експерименту дозволять видаляти фото, лайки та коментарі, які користувачі залишили багато років тому. Тепер це можна буде зробити, не звертаючись до модераторів соцмережі або авторів публікацій.

Крім того, Instagram в березні 2022 року запустить додаток для батьків та опікунів. Він дозволить побачити, як довго діти сидять в додатку, та встановлювати тимчасові обмеження, буде повідомляти батьків про скарги на користувачів, що розсилають спам або "дивні" повідомлення.

Читайте також"Вконтакте" і "Однокласники" контролюватиме син заступника глави КремляМоссері розповів, що працює над функцією, яка б дозволила обмежити дітей від потенційно шкідливого контенту в Instagram. Найчастіше такий контент трапляється через хештеги, пошук, ролики у вкладці Reels та рекомендовані акаунти.

Як раніше повідомляв УНІАН, команда месенджера WhatsApp представила функцію зникаючих повідомлень в особистих чатах за замовчуванням. Якщо її включити, у всіх нових бесідах листування буде автоматично стиратися через заданий проміжок часу.

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