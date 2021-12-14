Представники покоління Z планують приділяти більше уваги своєму здоров'ю.

Соціальна мережа Instagram склала прогноз соціальних трендів серед молоді на 2022 рік. Дослідження наголошувало на інтересах покоління Z. Так, в трендах буде усвідомленість, дбайливе ставлення до природи й нова мода, зовсім несхожа на "люкс".

Підсумки опитування компанія вже опублікувала в мережі. У документі зазначено, що в дослідженні бралися до уваги думки 1200 осіб, віком від 14 до 23 років.

Гумор і меми

Тренд на абсурдний гумор піде на спад. А ось меми про криптовалюту, ферми для майнінгу і інвесторів, які вкладаються в біткоіни, стануть більш популярними.

Благодійність та соціальна активність

Більша частина опитаної молоді розповіла, що вони стежать за акаунтами організацій, які займаються благодійністю або активізмом. Підлітки планують жертвувати більше грошей для нужденних і на розв'язання проблем з екологією. Також покоління Z хоче більше знати про соціальний порядок, тому підлітки хочуть читати більше інформації про це.

Їжа і готування

У 2022 році в трендах виявиться домашня їжа. Молодь буде прагнути вивчати нові рецепти. Серед трендів, які вже виділив Instagram, є домашня випічка хліба, молекулярна кухня і правила змішування коктейлів.

Здоров'я і спорт

Читайте такожЯрмарок марнославства: що не так з українськими блогерами?Третина опитаних заявила про важливість медитацій і емоційного благополуччя. Психічне здоров'я опиниться в трендах серед молоді. Покоління Z хоче піклуватися про ментальний стан, але і не планує забувати про здорове тіло.

У 2022 році в трендах виявляться домашні тренування. Майже половина опитаних вже практикує заняття спортом з відео та онлайн-тренувань.

Ігри та контент

У 2022 році в трендах продовжать перебувати онлайн-ігри, які стали більш популярними на тлі карантинів і локдаунів. Набирати популярність будуть стріми та VR-концерти в ігрових всесвітах. Також молодь все більше цікавиться NFT.

"Кожен п'ятий опитаний чекає випуску більшої кількості віртуальних речей від великих брендів, щоб мати можливість одягати свого цифрового аватара", - зазначено в дослідженні.

Кар'єра та освіта

Майже всі опитані заявили, що освіта все ж є досвідом, який отримують в реальному світі. Однак більша частина представників покоління Z вважає, що вища освіта втрачає свою цінність.

У 2022 році молодь буде відповідально ставитися до роботи, проте багато хто розцінює працю лише можливістю для заробітку. Майже 70% опитаних вважають, що робота є частиною обов'язків, але не основною частиною життя людини. На тлі цього практично стільки ж молодих людей заявили, що готові отримувати менше грошей, але працювати більш "осмислено".

Краса і мода

У 2022 році молодь, втомлена від домашнього одягу і спортивних костюмів, які більшості доводилося носити під час карантинів, перенесе у світ моди бажання бачити більше радості. Покоління Z хоче відійти від "важкого люксу", на зміну йому прийде"темна академія". Прихильники цієї течії люблять класику, філософію і прагнуть бути схожими на студентів з Оксфорда.

Читайте такожПерша леді України розказала про книжку, яку читає зараз (фото)Ще одним трендом, який прогнозує Instagram, є "гоблінкор" - тяга до нейтральних природних відтінків і всього природного. Таку течію експерти вважають переосмисленням готики. Молодь буде прагнути створювати образи з вінтажного одягу, багато хто готовий купувати її в секонд-хендах і протистояти тим самим надлишковому виробництву.

В тренді також буде веганська косметика - "чисті" засоби, створені виключно з рослинних компонентів. У 2022 році стане модним "косметичний мінімалізм" - використання мінімуму товарів і засобів.

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Автор: Поліна Кузенко