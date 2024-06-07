Нинішній "Центр управління" практично не змінювався з релізу iOS 7 у 2013 році, хоч це одна з найбільш часто використовуваних функцій у користувачів.

Ще на початку року джерела писали, що iOS 18 отримає один із найбільших апдейтів в історії iPhone. Основна увага в ній буде приділена функціями ШІ, однак сама операційка отримає й низку інших важливих нововведень.

Згідно з новим звітом Digital Trends, компанія Apple готується серйозно змінити "Центр управління" в iOS 18. Рестайлінг системи охоплює оновлений віджет відтворення музики та елементів управління розумними гаджетами HomeKit.

Крім того, оновлений "Центр управління" оснастять системою перетягування, яка дасть змогу користувачам реорганізувати принаймні деякі елементи управління безпосередньо в інтерфейсі. Наприклад, наразі в iOS 17 не можна налаштувати "Центр управління" напряму.

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Нинішній "Центр управління" практично не змінювався з релізу iOS 7 у 2013 році, хоч це один з найбільш часто використовуваних елементів серед користувачів iPhone. У ньому можна перемикати Wi-Fi і Bluetooth, збільшувати або зменшувати яскравість екрана, керувати енергоощадним режимом та інше. Порівняно з панеллю швидких налаштувань на Android, цей функціонал максимально простий.

Крім того, інженери та дизайнери додадуть в iOS 18 гнучке налаштування робочого столу. Користувачі зможуть налаштовувати робочий стіл як їм завгодно, прямо як на ОС Android. Наприклад, можна буде вільно змінювати розташування значків.

Тепер залишилося дочекатися офіційного анонсу iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 та інших нових операційних систем, які Apple представить під час свого виступу на WWDC 10 червня.

Перша бета-версія iOS 18 буде доступна членам програми Apple Developer Program одразу після презентації, а широке розповсюдження ОС почнеться у вересні з виходом моделей iPhone 16. За останніми даними, iOS 18 буде сумісна з тими самими моделями iPhone, що й iOS 17.

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