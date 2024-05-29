Windows 10 перестала отримувати функціональні оновлення понад рік тому, а повноцінна підтримка ОС припиниться в жовтні 2025 року, тому Microsoft намагається всіма способами переконати користувачів перейти на Windows 11.
Розробники операційної системи опублікували список ексклюзивних фішок нової ОС, в якому наочно продемонстрували, чого позбавлені користувачі застарілої "десятки". Серед ключових поліпшень, відзначили:
- Новий користувацький інтерфейс, який "приємний для очей і простий у використанні".
- Інтерфейс віджетів, що відображає корисну інформацію прямо на робочому столі.
- Розумні рекомендації в меню "Пуск" і "Провіднику" допомагають швидше знаходити потрібні програми та файли.
- Можливість використання вкладок у "Провіднику".
- Можливість ретельно відстежувати і контролювати енергоспоживання системи.
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- Інтелектуальний контроль додатків дає змогу встановлювати тільки перевірені програми.
- Підтримка природного голосу екранним диктором.
- Автоматична робота HDR.
- Технологія Cross Adaptor Scan Out для "зменшення затримки та збільшення частоти кадрів на ігрових ноутбуках".
- Windows 11 краще оптимізована для ігор і вимогливих додатків.
Microsoft також наголосила, що всі новітні функції Microsoft, включно з ШІ-асистентом Copilot, доступні саме в Windows 11. А цієї осені відбудеться прем'єра найбільшого апдейта в історії ОС з опорою на штучний інтелект.
При цьому компанія промовчала про ексклюзивні фішки Windows 10, які так і не з'явилися в актуальній ОС. Це, зокрема, живі плитки в "Пуску", можливість переміщати панель завдань убік або вгору, зберігати результати пошуку в "Провіднику" і багато іншого.
Статистика показує, що понад 70% користувачів досі використовують Windows 10, тоді як Windows 11 встановлена лише на 25% пристроїв. При цьому в останні місяці фіксується відкат на "десятку": це пов'язують, зокрема, з нав'язливою рекламою прямо в інтерфейсі нової ОС.
Раніше стало відомо, що майже на всіх клавіатурах, зокрема ноутбучних, уперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Вона замінить "Windows" і відкриватиме вбудованого в Windows ШІ-помічника.