Наприклад, у новій ОС є сучасний інтерфейс із розумними рекомендаціями та поліпшені віджети, а ще вона краще оптимізована для ігор.

Windows 10 перестала отримувати функціональні оновлення понад рік тому, а повноцінна підтримка ОС припиниться в жовтні 2025 року, тому Microsoft намагається всіма способами переконати користувачів перейти на Windows 11.

Розробники операційної системи опублікували список ексклюзивних фішок нової ОС, в якому наочно продемонстрували, чого позбавлені користувачі застарілої "десятки". Серед ключових поліпшень, відзначили:

Новий користувацький інтерфейс, який "приємний для очей і простий у використанні".

Інтерфейс віджетів, що відображає корисну інформацію прямо на робочому столі.

Розумні рекомендації в меню "Пуск" і "Провіднику" допомагають швидше знаходити потрібні програми та файли.

Можливість використання вкладок у "Провіднику".

Можливість ретельно відстежувати і контролювати енергоспоживання системи.

Інтеграція ключів доступу з Windows Hello. Відео дня

Інтелектуальний контроль додатків дає змогу встановлювати тільки перевірені програми.

Підтримка природного голосу екранним диктором.

Автоматична робота HDR.

Технологія Cross Adaptor Scan Out для "зменшення затримки та збільшення частоти кадрів на ігрових ноутбуках".

Windows 11 краще оптимізована для ігор і вимогливих додатків.

Microsoft також наголосила, що всі новітні функції Microsoft, включно з ШІ-асистентом Copilot, доступні саме в Windows 11. А цієї осені відбудеться прем'єра найбільшого апдейта в історії ОС з опорою на штучний інтелект.

При цьому компанія промовчала про ексклюзивні фішки Windows 10, які так і не з'явилися в актуальній ОС. Це, зокрема, живі плитки в "Пуску", можливість переміщати панель завдань убік або вгору, зберігати результати пошуку в "Провіднику" і багато іншого.

Статистика показує, що понад 70% користувачів досі використовують Windows 10, тоді як Windows 11 встановлена лише на 25% пристроїв. При цьому в останні місяці фіксується відкат на "десятку": це пов'язують, зокрема, з нав'язливою рекламою прямо в інтерфейсі нової ОС.

Раніше стало відомо, що майже на всіх клавіатурах, зокрема ноутбучних, уперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Вона замінить "Windows" і відкриватиме вбудованого в Windows ШІ-помічника.

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