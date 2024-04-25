Через банер просуваються "рекомендації чудових додатків з Microsoft Store".

Microsoft повідомила про чергове нововведення в Windows 11. Щоправда, цього разу мова не про нові функції – компанія додала у свою ОС рекламу інших додатків і сервісів. Причому не помітити її буде дуже складно.

У користувачів почала з'являтися реклама в розділі "Рекомендовані" в меню "Пуск", звернули увагу в The Verge. Microsoft всього два тижні тестувала апдейт, а потім додала його в рамках свіжого оновлення KB5036980 для Windows 11.

Через банер просуваються "додатки від невеликої кількості обраних розробників", кажуть у Microsoft. Тобто самі додатки можуть у підсумку виявитися корисними, але декого це може сильно дратувати. Виглядає це таким чином:

Відео дня

Є й хороша новина – рекламу через меню "Пуск" можна відключити, причому процес досить простий. Досить виконати такі кроки:

Зайти в розділ "Персоналізація" > "Пуск".

Вимкнути перемикач "Рекомендації".

В інших місцях Windows 11 рекламу відключити складніше – наприклад, банери з пропозицією перейти на браузер Edge. Але поки що реклама в Windows 11 зустрічається не на кожному кроці, хоча є чутки, що її вбудують прямо у вікно "Провідника". Поширення KB5036980 відбувається поступово.

До кінця 2024 року Microsoft випустить оновлену версію Windows 11 24H2, яка привнесе в систему безліч функцій ШІ. Перевірте, чи підтримує ваш комп'ютер штучний інтелект.

Вас також можуть зацікавити новини: