Microsoft попередила користувачів про закінчення підтримки Windows 10

Компанія рекомендує перейти на свою новітню ОС, але більшість людей продовжують покладатися на Windows 10 через її стабільність і звичність.

Windows 10 вийшла майже дев'ять років і досі залишається лідером на ринку операційних систем. Раніше Microsoft вже оголосила про припинення випуску нових оновлень і всіляко підштовхує користувачів до переходу на Windows 11, але поки безрезультатно.

Днями Microsoft запустила нову сторінку, яка натякає користувачам, що кінець операційної системи Windows 10 близький, і їм слід оновитися. У повідомленні сказано, що підтримка Windows 10 припиниться вже через рік – 14 жовтня 2025-го.

Після цієї дати комп'ютери користувачів продовжать роботу в нормальному режимі, але вони більше не зможуть розраховувати на щомісячні оновлення безпеки і патчі, які захищають від новітніх загроз. А ще вони позбудуться технічної підтримки з боку Microsoft, тому софтверний гігант рекомендує перейти на новітню ОС.

Відео дня

При цьому в компанії зазначили, що корпоративні клієнти зможуть і далі продовжувати користуватися "десяткою" навіть після припинення підтримки, але за додаткову плату. Програма платних оновлень для Windows 10 працюватиме до 2028 року.

Статистика показує, що понад 70% користувачів досі використовують Windows 10, тоді як нова ОС встановлена всього на 25% пристроях. При цьому в останні місяці фіксується відкат від Windows 11 до Windows 10.

Аналітики вважають, що спаду популярності Windows 11 сприяє сама Microsoft: останнім часом компанія активізувала агресивний маркетинг із просування нової ОС, який спрацював у зворотний бік. До того ж компанія підвищила системні вимоги Windows 11, тим самим зробивши деякі комп'ютери "застарілими".

Оскільки користувачі не бажають оновлюватися до Windows 11, Microsoft навіть перенесла вихід Windows 12. Замість неї цієї осені вийде "найбільше оновлення в історії Windows 11" з безліччю функцій на базі ШІ.

Раніше стало відомо, що майже на всіх клавіатурах, зокрема ноутбучних, вперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Вона замінить "Windows" і відкриватиме вбудованого в Windows ШІ-помічника.

Вас також можуть зацікавити новини: