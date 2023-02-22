Перші отримали активний шумодав, а другі працюють від одного заряду до 50 годин.

Каталог повнорозмірних навушників компанії Sony поповнився двома моделями, які мають потенціал бути одними з найкращих за співвідношенням ціни та якості: WH-CH720N і WH-CH520 оцінили в $150 й $60 відповідно.

Перші отримали активний шумодав, роботу якого забезпечує інтегрований процесор Sony V1 – точно такий же стоїть в 400-доларових WH-1000XM5. Що показово, вони відомі однією з кращих реалізацій активного шумозаглушення на ринку.

Крім того, WH-CH720N пропонують й непогану автономність до 35 годин та підтримку технології поліпшення якості стислої музики Digital Sound Enhancement Engine (DSEE). До того ж WH-CH720N – найлегші накладні навушники Sony з активним шумозаглушенням, модель важить всього 192 г (замість 250 г в WH-1000XM5).

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Модель WH-CH520 активного шумозаглушення не має, зате коштує майже в три рази дешевше WH-CH720N й працює від одного заряду до 50 годин.

Обидві моделі підтримують технології Google Fast Pair і Microsoft Swift Pair для миттєвого підключення до пристроїв на базі ОС Android і Windows. Доступні забарвлення однакові: чорна, синя і біла. Продажі почнуться навесні цього року.

Як вибрати хороші навушники в 2023 році

УНІАН ділився порадами, як правильно підібрати навушники, щоб не пошкодувати про покупку. При покупці навушників наявність якісного звуку, безумовно, є пріоритетом, але дизайн, що виділяється, й додаткові "фішки" теж не будуть зайвими.

Якщо ви в пошуках навушників для спорту або бігу, вам може бути цікава підбірка найкращих моделей, які актуальні для покупки в 2023 році. У топі очікувано AirPods Pro 2, але в добірку також увійшли моделі від Bose Anker та інших виробників.

Якщо ж ви в пошуках чогось оригінального, раніше в асортименті Logitech з'явилися навушники з амбушурами, які "плавляться" у вухах, тим самим приймаючи ідеальну для свого власника форму. А у Xiaomi є бездротові навушники, які передають звук не в вуха, а в череп.

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