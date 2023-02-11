Зовні новий смартфон мало чим відрізняється від попередника, але начинка оновиться.

В інтернет виклали зображення і характеристики Xperia 1 V, випуск якого очікується цього літа. Новий флагман Sony дизайном буде схожий на Xperia 1 IV, але начинка оновиться.

Очікується, що він стане першою моделлю виробника на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2, повідомляє портал Notebookcheck.

Що стосується дизайну, то тут відмінностей від "квадратного" Xperia 1 IV по мінімум, хіба що виступ камери в новій моделі містить всі датчики та сенсори, в тому числі спалах. Нікуди не поділися й плоскі грані.

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Характеристики Sony Xperia 1 V:

Габарити: 161,0×69,3×8,5 мм;

Екран: 6,5";

Камери: 12+48+12, "фронталка" - 12 Мп;

Акумулятор: 5000 мАг;

Процесор: Snapdragon 8 Gen 2;

Пам'ять: 16 ГБ ОЗУ.

У смартфоні є роз'єм 3,5 мм для підключення навушників, кнопка для спуску затвора і кнопка живлення з вбудованим сканером відбитків пальців. Там же розташована гойдалка регулювання гучності. У нижній грані видніється порт USB-C, поруч з лотком для SIM-карти.

Очікується, що Xperia 1 V буде офіційно представлений до кінця цього місяця, а продажі стартують влітку. Про ціни поки інформації немає.

Флагмани Sony – це завжди про топові камери

Нагадаємо, що актуальний Sony Xperia 1 IV вийшов у вересні минулого року. Це перший у світі смартфон зі справжнім безперервним оптичним збільшенням від 85 мм до 125 мм.

З інших особливостей: екран 4K OLED, Snapdragon 8 Gen 1 і багаті можливості для зйомки фото і відео, включаючи запис 4K HDR-відео з частотою 120 fps. В Україні ціна на нього стартує від 35 000 грн.

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